[{"available":true,"c_guid":"68b48dce-bf74-44a0-a807-2bd10f8ab1a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi szerkesztőség jelenlegi vezetője hosszabb szabadságra megy.","shortLead":"A központi szerkesztőség jelenlegi vezetője hosszabb szabadságra megy.","id":"20200131_mediaworks_szakacs_arpad_nezo_laszlo_szemelycsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b48dce-bf74-44a0-a807-2bd10f8ab1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ef0fd1-5653-415a-8871-5c10f253eb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_mediaworks_szakacs_arpad_nezo_laszlo_szemelycsere","timestamp":"2020. január. 31. 16:11","title":"Új főszerkesztő érkezik a Mediaworkshöz Szakács Árpád helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mekkora károkat okoz, hogy az EU második legkorruptabb országa vagyunk, és hogy az EU-s pénzek körül is sok a korrupciógyanú? Mit tehetnek a civil szervezetek, az uniós hatóságok, és mi az állam feladata? Ez volt a fő témája a Transparency International konferenciájának, ahol az OLAF főigazgatója is felszólalt, de a kormány is odaküldött egy helyettes államtitkárt.","shortLead":"Mekkora károkat okoz, hogy az EU második legkorruptabb országa vagyunk, és hogy az EU-s pénzek körül is sok...","id":"20200131_transparency_korrupcio_integritas_olaf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435d1f91-41ac-45a1-964a-96dfea5a1cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_transparency_korrupcio_integritas_olaf","timestamp":"2020. január. 31. 12:20","title":" A korrupció rövid távon növeli a GDP-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bc52dd-c708-468c-9c27-5976aa2b08c2","c_author":"Csatlós Hanna - Vándor Éva","category":"elet","description":"A X. kerületi kínai negyed amennyire csak lehet, felkészült a koronavírussal szembeni küzdelemre. Bár a betegség még nem jelent meg Magyarországon, a budapesti Mázsa tér környékén is megtették a szükséges óvintézkedéseket, a Pekingből érkezők pedig önkéntes karanténba vonulnak. A világjárvány a kínai kisebbségben egy érzelmileg is erősen terhelt kérdés lett. Mi köze a diszkriminációnak egy vírushoz? ","shortLead":"A X. kerületi kínai negyed amennyire csak lehet, felkészült a koronavírussal szembeni küzdelemre. Bár a betegség még...","id":"20200130_A_virusnak_nincs_nemzetisege_megis_megbelyegez_a_maszk_ha_kinai_vagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96bc52dd-c708-468c-9c27-5976aa2b08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9bf84-57d0-4e30-9812-e7c9ee6a8443","keywords":null,"link":"/elet/20200130_A_virusnak_nincs_nemzetisege_megis_megbelyegez_a_maszk_ha_kinai_vagy","timestamp":"2020. január. 30. 20:00","title":"A vírusnak nincs nemzetisége, mégis megbélyegez a maszk, ha kínai vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2d4e85-2ff4-4f96-83c4-b2db96abeac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejjel egy fának repült.","shortLead":"Fejjel egy fának repült.","id":"20200131_Meghalt_egy_magyar_ferfi_egy_ausztriai_szankobalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2d4e85-2ff4-4f96-83c4-b2db96abeac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45245f8-9220-46b3-bae7-5f31ccc17b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Meghalt_egy_magyar_ferfi_egy_ausztriai_szankobalesetben","timestamp":"2020. január. 31. 13:48","title":"Meghalt egy magyar férfi egy ausztriai szánkóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak el, ha erre valamikor szükség lesz.","shortLead":"A tárca pénteki tájékoztatása szerint a magyar kórházak felkészültek rá, hogy koronavírussal fertőzött beteget lássanak...","id":"20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d3cd5d-72ca-4251-9a89-fddcca075e06","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_emmi_magyar_korhazak","timestamp":"2020. január. 31. 18:08","title":"Emmi: A kórházak felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy család két tagja fertőződött meg a koronavírussal.","shortLead":"Egy család két tagja fertőződött meg a koronavírussal.","id":"20200131_Ket_koronavirussal_fertozott_beteget_talaltak_Angliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffa2c9e-9c5d-45f2-9c9d-46c9449decdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Ket_koronavirussal_fertozott_beteget_talaltak_Angliaban","timestamp":"2020. január. 31. 11:03","title":"Két koronavírussal fertőzött beteget találtak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyergyóditrói polgármester szerint az emberek összekeverik a migráns fogalmát a vendégmunkás fogalmával, ezért szemléletváltásra van szükség Székelyföldön.","shortLead":"A gyergyóditrói polgármester szerint az emberek összekeverik a migráns fogalmát a vendégmunkás fogalmával, ezért...","id":"20200131_sri_lankai_pek_gyergyoditro_kozmedia_migransok_vendegmunkas_szekelyfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b55939-2ec7-470c-affe-b9a49070412b","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_sri_lankai_pek_gyergyoditro_kozmedia_migransok_vendegmunkas_szekelyfold","timestamp":"2020. január. 31. 14:31","title":"Gyergyóditrói polgármester: A magyar közmédiából a migránsellenesség jön át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi nap minden címlap témája.","shortLead":"A történelmi nap minden címlap témája.","id":"20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0d114-7c03-4cdf-9eb8-ab09d7fe2c54","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","timestamp":"2020. január. 31. 11:52","title":"Magyarul is elköszöntek a brit lapok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]