Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert fog indítani a kormányközeli médiaholding ügyében. ","shortLead":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert...","id":"20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766cb0f-f1ca-4cc6-9cbd-f709d2973355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 12:49","title":"Újabb jogi eljárás lesz a fideszes médiamonstrum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","shortLead":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","id":"20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf21e8-0ccf-4c0b-8fbf-6b617956a2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","timestamp":"2020. február. 01. 08:46","title":"A terv és az engedély is megvan a reptéri vasút építéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf20ceae-c4bc-4d7f-8fdf-c12ced93c73f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze kétszáz forintért látható a reggeliző panda.","shortLead":"Mindössze kétszáz forintért látható a reggeliző panda.","id":"20200131_Most_vigye_allatkertbe_a_mackojat_megeri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf20ceae-c4bc-4d7f-8fdf-c12ced93c73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb414c5-51c2-499d-bb6b-4ae65eafa52d","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Most_vigye_allatkertbe_a_mackojat_megeri","timestamp":"2020. január. 31. 10:35","title":"Most vigye állatkertbe a mackóját, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Nem tudta bevenni az olasz vörös bástyát a populista vezér, Matteo Salvini, amiben fontos szerepet játszhatott a „szardíniák” áradata. A baloldal megizmosodva, a legnagyobb parlamenti erő megroppanva került ki a tartományi választásokból.","shortLead":"Nem tudta bevenni az olasz vörös bástyát a populista vezér, Matteo Salvini, amiben fontos szerepet játszhatott...","id":"202005__olasz_tartomanyi_valasztas__populistafiasko__voros_bastya__nagy_koszonet_akishalaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadacfda-dacc-4bf7-8bc7-227c4ce548ee","keywords":null,"link":"/360/202005__olasz_tartomanyi_valasztas__populistafiasko__voros_bastya__nagy_koszonet_akishalaknak","timestamp":"2020. január. 30. 14:00","title":"Megtört a populista lendület Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554eca3d-0b97-4fdb-ad8c-825fb6af8463","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nigel Farage elvégezte saját maga szabta feladatát: elhúzott valami mézesmadzagot a népnek. Johnsonnak azonban azt kell elhitetnie ugyanazzal a néppel, hogy a madzagról jut is nekik méz.","shortLead":"Nigel Farage elvégezte saját maga szabta feladatát: elhúzott valami mézesmadzagot a népnek. Johnsonnak azonban azt kell...","id":"20200201_Brexit_megvolt_a_pojaca_nagy_napja_de_mi_jon_utana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554eca3d-0b97-4fdb-ad8c-825fb6af8463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c069c0-aff0-4d0b-aa57-70823440841c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Brexit_megvolt_a_pojaca_nagy_napja_de_mi_jon_utana","timestamp":"2020. február. 01. 09:33","title":"Brexit: megvolt a pojáca nagy napja, de mi jön utána?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","shortLead":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","id":"20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4251158c-1ce6-4a6a-bbfb-54b31a8cec1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","timestamp":"2020. január. 30. 13:46","title":"11 gyerek sérült meg egy buszbalesetben Géderlakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az agyunk a szokottnál több boldogsághormont termeljen, és ezzel összességében jobban érezhessük magunkat – erősítette meg Loretta Breuning professzor, az Inner Mammal Intézet alapítója.","shortLead":"Saját magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az agyunk a szokottnál több boldogsághormont termeljen, és ezzel...","id":"202005_boldogsag_hazilag_hormonterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64c52be-617b-45ae-a74e-54d8d8b4423d","keywords":null,"link":"/360/202005_boldogsag_hazilag_hormonterapia","timestamp":"2020. február. 01. 09:30","title":"Házilag is termelhet magának boldogsághormonokat – tippek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket a Kazahsztánhoz közeli Tyumenyi körzetben, a másikat pedig a Bajkálon túli körzetben helyezték karanténba.","shortLead":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket...","id":"20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd93fde-099b-49cb-ab7e-fc3c98a62348","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 14:23","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]