[{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","shortLead":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","id":"20200128_olajfolt_duna_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a4ae86-6151-42fb-b2de-ec0dbc84a1d1","keywords":null,"link":"/elet/20200128_olajfolt_duna_budapest","timestamp":"2020. január. 28. 18:13","title":"Hatalmas olajfoltot láttak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mind a gázolaj, mind a benzin átlagára csökken.","shortLead":"Mind a gázolaj, mind a benzin átlagára csökken.","id":"20200129_Penteken_olcsobban_tankolhatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91edc0e8-7194-4880-ab8a-7296d05bc481","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_Penteken_olcsobban_tankolhatunk","timestamp":"2020. január. 29. 11:05","title":"Pénteken már olcsóbban tankolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására szakosodott oldal már nem is engedi, hogy az eladók tovább nyerészkedjenek Kobe Bryant halálán. ","shortLead":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására...","id":"20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb3f6-864b-460f-b038-51f5ba279cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","timestamp":"2020. január. 28. 10:43","title":"Az egekbe szökött a Kobe Bryanthez köthető sportcipők ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap alatt.","shortLead":"Mindenkit elkülönítenek, akinél a légúti fertőzés tüneteit észlelik a repülőtéren vagy a visszatérést követő 14 nap...","id":"20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f29adae-b260-46a7-89ab-99d27f24c865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_oroszok_kivizsgaljak_az_osszes_Kinabol_hazatero_turistat","timestamp":"2020. január. 29. 12:33","title":"Az oroszok kivizsgálják az összes Kínából hazatérő turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"Balla István - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten és Brüsszelben egyszerre mutatták be a Háttal Európának című tanulmánykötetet, amelyben a hazai és nemzetközi közvéleményt szeretné tájékoztatni az Oktatói Hálózat arról, hogy milyen súlyos károkat okozott Magyarországon a 2010 óta regnáló Orbán-rendszer az oktatás, a tudomány, a kultúra és a média területén.\r

