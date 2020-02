Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","shortLead":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","id":"20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e6a815-7852-4b5e-b491-781c8df6a45a","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","timestamp":"2020. február. 03. 16:15","title":"Közel tízezren kérték, hogy a gyereküknek még ne kelljen elkezdeni az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","shortLead":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","id":"20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843de6a4-a291-4757-ade2-2ce7e327b142","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 21:20","title":"Budapesten vannak a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az uniós döntéshozók több mint egy évtizede próbálnak nyomást gyakorolni a telefongyártókra, hogy eszközeiket egységes töltőtípussal lássák el. Az ügyben most újabb előrelépés történt.","shortLead":"Az uniós döntéshozók több mint egy évtizede próbálnak nyomást gyakorolni a telefongyártókra, hogy eszközeiket egységes...","id":"20200203_europai_parlament_mobiltolto_szavazas_apple_lightning_csatlakozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca963a-ecfd-408c-9cd8-e20401543bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_europai_parlament_mobiltolto_szavazas_apple_lightning_csatlakozo","timestamp":"2020. február. 03. 09:03","title":"582 igen, 40 nem szavazat: az EU nagyon azt akarja, hogy egyfajta mobiltöltőt használjunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek kísérték. ","shortLead":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek...","id":"20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9fec93-114c-451f-807a-9d4da8f5fa43","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","timestamp":"2020. február. 03. 06:40","title":"Felrobbantottak egy gázvezetéket a Sínai-félszigeten iszlamista szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","shortLead":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","id":"20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f0af-4559-40b8-9e5a-89391aed4d14","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","timestamp":"2020. február. 03. 10:46","title":"Ez a csípőmozgás a politikáról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás.","shortLead":"Óriási a drágulás.","id":"20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343dd741-d680-49db-9fc0-57feccd83624","keywords":null,"link":"/kkv/20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","timestamp":"2020. február. 03. 14:06","title":"Többszörös áron kínálják az orvosi maszkokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A betegnek kedd reggel már csak hőemelkedése volt, és nem köhög.","shortLead":"A betegnek kedd reggel már csak hőemelkedése volt, és nem köhög.","id":"20200204_Jobban_van_a_Liszt_Ferencrepuloterre_lazasan_erkezo_kinai_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fb6c9-7886-4449-82b8-0ec479b9ca31","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Jobban_van_a_Liszt_Ferencrepuloterre_lazasan_erkezo_kinai_no","timestamp":"2020. február. 04. 11:13","title":"Jobban van a Ferihegyre lázasan érkező kínai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","shortLead":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","id":"20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ce48dd-d394-4680-9b59-24a89700f1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 03. 10:24","title":"Civil Közoktatási Platform: Jogilag is aggályos az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]