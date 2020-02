Az egész országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a nagy szél miatt. Budapesten és a Dunántúl nagy részén, valamint Bács-Kiskun megyében és az ország északkeleti területein másodfokú a figyelmeztetés, míg a többi helyen elsőfokú figyelmeztetéssel megússzák. A szél reggel kezdhet erősödni, majd délelőtt előbb a Dunántúlon fokozódik viharossá. Estétől már északkeleten is viharos szél fog fújni északi irányból. A legerősebb lökések általában 70-100 km/h között várhatók, azonban a hegyvidéki részeken, valamint az északnyugati szélre érzékeny szélcsatornás részeken 100-120 km/h közötti lökések is lehetnek (északkeleten a Bodrogköz lesz a szélre érzékenyebb térség). Az esti órákra kissé mérséklődnek a széllökések értékei, de viharos lökések szerdára virradóan is várhatók.

© Országos Meteorológiai Szolgálat

A Dunántúl déli és középső részein, valamint Budapesten, Pest és Bács-Kiskun megyében a télhez nem méltó módon zivatar miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Délelőtt a front betörésével egy időben jöhet a villámlás. A kevésbé szeles délnyugati tájakon zivatarok környezetében is lehet 80-100 km/h-s rövid idejű szélroham.

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig az egész napos eső miatt is figyelmeztetés van érvényben, ott 24 óra alatt 20 milliméternél több eső eshet. De egyébként is sokfelé lehet nagyobb mennyiségű csapadékra számítani. Délután a Zemplénben, Mátrában és Bükkben (valamint a Bakonyban és a Budai hegyekben is) az eső átvált havas esőbe, hóba. Ott az esti órákban pár cm vizes, tapadó hó eshet.