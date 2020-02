Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla azért döntött az ítélet hatályon kívül helyezése és az új eljárás mellett, hogy egységesíteni lehessen a vádlott büntetőügyét a Czeglédy-perrel.","shortLead":"Hatályon kívül helyezték a makói perben Czeglédy Csaba ellen valló vádlott börtönbüntetését – a Szegedi Ítélőtábla...","id":"20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce2bd00-fb7f-4b17-9caf-4b32e2313bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b96863e-5319-4b69-9905-125d858e20bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Hatalyon_kivul_helyeztek_a_makoi_perben_Czegledy_Csaba_ellen_vallo_vadlott_bortonbunteteset","timestamp":"2020. február. 04. 12:06","title":" Czeglédy-ügy: „Nekem a fizetésemért az volt a dolgom, hogy aláírjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új rendelet lépett életbe. 