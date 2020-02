Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfdea627-3e3d-43e5-ad84-0468760a72d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözésben három tizenéves gyermek is elhunyt.","shortLead":"A lövöldözésben három tizenéves gyermek is elhunyt.","id":"20200204_jatekterem_mexiko_bandahaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfdea627-3e3d-43e5-ad84-0468760a72d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2f6d47-c4cd-4263-acc6-791d1ea0ecd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_jatekterem_mexiko_bandahaboru","timestamp":"2020. február. 04. 22:01","title":"Agyonlőttek kilenc embert egy mexikói játékteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban a legaktívabb. Most jelenik meg új nagylemeze a Tudom kivagyok, amit teljes egészében első alkalommal itt hallgathat meg.\r

","shortLead":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban...","id":"20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4939af8-7a0c-4cb9-99c2-f8c4496c80a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","timestamp":"2020. február. 05. 10:01","title":"„Kiegyensúlyozott és boldog vagyok" – hallgassa meg premier előtt Frenk új lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni a komoly értékén. ","shortLead":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni...","id":"20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7db0c1-a9f8-4278-86ec-d27c41d85541","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","timestamp":"2020. február. 05. 06:41","title":"A 90-es évek elejére, a DTM hőskorába repít vissza ez az eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kötetben szereplő 12 szerző tudományos értekezése a témakör alapműve lett. \r

","id":"202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3b77a8-0130-4936-bb17-c3eb74d2dfee","keywords":null,"link":"/360/202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","timestamp":"2020. február. 03. 14:00","title":"Meglepő dolgok derülnek ki a zenei életről és 1956-ról szóló könyvből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostatnak adhatja át a feladatot az Európai Központi Bank, hogy kigondolja, miként lehet a lakás- és albérletárakat megjeleníteni az inflációs mutatóban.","shortLead":"Az Eurostatnak adhatja át a feladatot az Európai Központi Bank, hogy kigondolja, miként lehet a lakás- és...","id":"20200204_Mi_tortenne_ha_a_lakasarakat_is_beszamitanak_az_inflacioba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebce9ef-828c-4e2c-a062-f5daf197eea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Mi_tortenne_ha_a_lakasarakat_is_beszamitanak_az_inflacioba","timestamp":"2020. február. 04. 06:16","title":"Mi történne, ha a lakásárakat is beszámítanák az inflációba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően nagyon vigyáztak mindig is. Majdnem volt az ügyben népszavazás, aztán mégsem. Most is lehetne tartani, van hitelesített kérdés, de addig marad a vagyonnyilatkozat, arra, hogy következtetéseket vonjunk le a vezetők anyagi helyzetéről.","shortLead":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően...","id":"20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b53409-6452-4422-a608-a289499fdad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","timestamp":"2020. február. 05. 06:30","title":"Semmit nem árul el a vagyonnyilatkozat, de érinthetetlen a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe javulás tapasztalható.","shortLead":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe...","id":"20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1219f3-5a2b-43fe-932d-bb0899c9ad86","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","timestamp":"2020. február. 05. 05:59","title":"Koronavírus : 24 ezer fölé emelkedett a betegek száma, de csökken a halálozási arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget.","shortLead":"Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget.","id":"20200204_Koronavirus_Belgiumban_is_azonositottak_egy_beteget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537dfec7-d55a-4537-91c6-d50c0d115be5","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_Belgiumban_is_azonositottak_egy_beteget","timestamp":"2020. február. 04. 09:41","title":"Koronavírus: Belgiumban is azonosítottak egy beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]