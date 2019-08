hvg.hu: Mire gondolt, amikor Orbán Viktor név szerint említette? Csizmadia Ervin: Meglepődtem, de az a miniszterelnök korábbi beszédeiben is feltűnt, hogy ha nem is direkt módon, de szokott hivatkozni olvasmányaira. Írásom teljesen nyilvános, tehát bárki olvashatta, ő is. hvg.hu: Mi lehet az oka annak, hogy most nevesítve hivatkozott olvasásélményeire? Csizmadia Ervin: Valószínűleg az, hogy tavasszal volt a Méltányosság Politikaelemző Központnak egy rendezvénye. Erre meghívtunk egy kormánypárti és egy ellenzéki politikust, Orbán Balázs államtitkárt és Dobrev Klárát. A beszélgetés előtt mutattuk be a Követési távolság. Európa a magyar nyilvánosság öt szegmensében című e-könyvünket, az öt tanulmányból én írtam az egyiket. Nyilván e bemutató is hozzájárult ahhoz, hogy a miniszterelnökhöz eljutott kötetünk, és benne az én dolgozatom híre. hvg.hu: Mi a tanulmánya jelentősége meglátása szerint? Illetve mi az, ami Orbán figyelmét is felkelthette ebben? Csizmadia Ervin: Ez a tanulmányom lényegében sűrítetten tartalmazza azt, amit 2017-es A magyar politikai fejlődés logikája. Összehasonlítható-e a jelen a múlttal, és ha igen, hogyan? című könyvem tartalmaz, ami megpróbálja a Fideszt is elhelyezni a hosszú magyar politikatörténetben. A mostani rövidebb tanulmány átveszi a 2017-es könyv két kulcskategóriát: mintakövető és mintaformáló. Én úgy ítélem meg, hogy a magyar politikában az Európához való viszonyban hosszú ideje jelen van a mintakövető (ez manapság inkább az Orbán-kormány ellenzéke) és a mintaformáló (ez jellemző a kormányra) attitűd. Feltételezem, hogy e kategóriákat érdekesnek találta a miniszterelnök.