Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának védelmét ígérte.","shortLead":"Az amerikai elnök évértékelő beszédében többek között a fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának...","id":"20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12714423-786e-4c92-83b6-22ca606ef416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b03b28-5540-474e-8113-32f0d7b8dba7","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_Amerika_ismet_tiszteletnek_orvendo_nemzet_lett","timestamp":"2020. február. 05. 05:45","title":"Trump: Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","shortLead":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","id":"20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9751-7111-464d-ac7d-0fd787806b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. február. 04. 09:38","title":"Késsel esett a munkatársának a metrófelújítás egyik dolgozója, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt a hangnem. ","shortLead":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt...","id":"20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20130461-8124-4002-93fe-ef409584456e","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","timestamp":"2020. február. 05. 12:06","title":"Deutsch Tamás: A felfüggesztés meghosszabbítása szerencsétlenkedő Néppárt benyomását kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett közzé a magyar rendőrség.","shortLead":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett...","id":"20200205_kresz_teszt_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ddb6c-a28e-4452-95b8-b5077aa6a0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_kresz_teszt_online","timestamp":"2020. február. 05. 16:03","title":"És önnek mennyire megy a KRESZ? Ezzel a programmal kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","shortLead":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","id":"20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352260a-11bd-49a6-a9cb-f1b82656cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. február. 04. 05:09","title":"Villámlás, 100 km/órás szél, eső: Másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","shortLead":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","id":"20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4858ac-c2e6-4d6e-ab85-44348a543dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32","title":"Megmutatta a Skoda, milyen lesz az új Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","id":"20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5c784-ce2c-4cd8-88bd-56b2bfd672f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","timestamp":"2020. február. 05. 13:10","title":"Hazugságot terjesztett az M1, fizetnie kell a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több százszor riasztották a katasztrófavédelmet a vihar miatt, Trump évet értékelt, a koronavírus miatti halálozás lassult. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több százszor riasztották a katasztrófavédelmet a vihar miatt, Trump évet értékelt, a koronavírus miatti halálozás...","id":"20200205_Radar360_kemeny_nepparti_uzenet_a_Fidesznek_Orbannak_penzt_kuldott_a_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad29fa67-b813-47f5-bfd2-294bb0ac67d6","keywords":null,"link":"/360/20200205_Radar360_kemeny_nepparti_uzenet_a_Fidesznek_Orbannak_penzt_kuldott_a_Kutyapart","timestamp":"2020. február. 05. 08:00","title":"Radar360: kemény néppárti üzenet a Fidesznek, Orbánnak pénzt küldött a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]