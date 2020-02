Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban lejár az a négyéves licencmegállapodás, amit a BlackBerry kötött a kínai TCL-lel, és a jelek szerint nem hosszabbítják meg a partnerséget.","shortLead":"Augusztusban lejár az a négyéves licencmegállapodás, amit a BlackBerry kötött a kínai TCL-lel, és a jelek szerint nem...","id":"20200204_blackberry_telefon_billentyuzettel_szerelt_telefon_tcl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc333148-48aa-4e27-a5b1-f510345aada4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_blackberry_telefon_billentyuzettel_szerelt_telefon_tcl","timestamp":"2020. február. 04. 09:03","title":"Itt a vége: augusztustól végleg eltűnhetnek a BlackBerry telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés olyan sorozatgyártású autó létezik, mely legyorsulná a 761 lóerős zuffenhauseni zöld rendszámost.","shortLead":"Kevés olyan sorozatgyártású autó létezik, mely legyorsulná a 761 lóerős zuffenhauseni zöld rendszámost.","id":"20200205_elkepeszto_gyorsulasu_a_legerosebb_elektromos_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f675b4f3-5fa0-4a47-b066-fbbce1f8c4ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_elkepeszto_gyorsulasu_a_legerosebb_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 05. 07:59","title":"Elképesztő gyorsulású a legerősebb elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","shortLead":"Leszaggatták a pedálokat, lefeszegették a billentyűk burkolatát és ellopták a fedél tartóját. ","id":"20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5919715-6f63-439e-9121-b93f77828d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b80b59-698e-44e5-b5b5-e647cf61bc09","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Kimeletlenul_megrongaltak_a_pecsi_vasutallomas_zongorajat","timestamp":"2020. február. 05. 11:34","title":"Megrongálták a pécsi vasútállomás zongoráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6","c_author":"-gd-","category":"tudomany","description":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims, amiben az is kőgazdag lehet, akinek egy fikarcnyi pénze nincs. A videojáték most lett 20 éves.","shortLead":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims...","id":"20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b81720-af91-4432-ae43-40d03b65b4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","timestamp":"2020. február. 04. 20:03","title":"20 éve játszunk istent a simek világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Az igazságügyi miniszter bepillantást engedett a családi életébe.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter bepillantást engedett a családi életébe.","id":"20200204_Varga_Judit_Fontos_nekem_hogy_a_ferj_ferfi_legyen_a_feleseg_meg_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be8fbf0-01e4-457d-b612-49c0140adbf3","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Varga_Judit_Fontos_nekem_hogy_a_ferj_ferfi_legyen_a_feleseg_meg_no","timestamp":"2020. február. 04. 11:39","title":"Varga Judit: Fontos nekem, hogy a férj férfi legyen, a feleség meg nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming Simulatorban karosszékünkből irányíthatunk egy egész gazdaságot.","shortLead":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming...","id":"20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8322e5-d369-4371-8b5e-f5fce8d23dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","timestamp":"2020. február. 03. 20:03","title":"Nagyon jó és majdnem 9000 forintos játékot ad most ingyen az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","shortLead":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","id":"20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df5877-04a5-4740-b721-951a2beca6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2020. február. 03. 13:06","title":"Orbán azt akarja megtudni, hogy maradhatna a Fidesz a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyergyóditrói cégnél több dolog sem stimmelt, a volt alkalmazottak embertelen körülményekre és kifizetetlen túlórákra panaszkodtak.","shortLead":"A gyergyóditrói cégnél több dolog sem stimmelt, a volt alkalmazottak embertelen körülményekre és kifizetetlen túlórákra...","id":"20200204_gyergyoditro_pekseg_sri_lanka_vendegmunkas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cbdf0b-c341-4e7c-afb2-b91b916c4434","keywords":null,"link":"/kkv/20200204_gyergyoditro_pekseg_sri_lanka_vendegmunkas","timestamp":"2020. február. 04. 16:57","title":"Megbüntették a pékséget, amelyik Srí Lanka-i vendégmunkásokat vett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]