[{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","shortLead":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","id":"20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104c069-1c5f-432d-8ebc-bbb7b97a8024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","timestamp":"2020. február. 04. 20:32","title":"Romániában nem lehet járdára hajtani a rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","shortLead":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","id":"20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed001e1b-8af9-40bf-92a6-0ca6284ebd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","timestamp":"2020. február. 04. 10:39","title":"Egy autós vágott a lángoló a busz elé, kellett is a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050f3b73-fb94-44a1-b02b-c855a523ace9","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","timestamp":"2020. február. 06. 08:00","title":"Radar360: Trump megúszta, még sincs meg a vírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","shortLead":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","id":"20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7336-e080-4ef8-aa87-315152c44f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","timestamp":"2020. február. 05. 13:56","title":"Nagykátai tanárfenyegetés: eljárás indult négy diák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Levegő Munkacsoport eddig is mérte az úgynevezett ultrafinom részecskék koncentrációját, de egy új műszerrel most pontosabb adatokhoz jutottak. Az eredmény ijesztő.","shortLead":"A Levegő Munkacsoport eddig is mérte az úgynevezett ultrafinom részecskék koncentrációját, de egy új műszerrel most...","id":"20200204_budapest_levegominoseg_ultrafinom_reszecske_levego_munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2def6-4939-4118-b2f7-1f4374f3bd74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_budapest_levegominoseg_ultrafinom_reszecske_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. február. 04. 21:15","title":"Budapest levegője tele van apró részecskékkel, és ez nagyon nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában. Cikkükben bemutatjuk, hogy eddig hol és mit nyert és miben szenvedett vereséget. ","shortLead":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában...","id":"20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f269cd9-5652-4e0a-b81e-52b9ce1ab7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","timestamp":"2020. február. 06. 06:30","title":"Demeter Szilárd korántsem mindenható, egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállt Vuhanban az orosz állampolgárokat hazaszállító első katonai repülőgép.","shortLead":"Felszállt Vuhanban az orosz állampolgárokat hazaszállító első katonai repülőgép.","id":"20200204_Koronavirus_Oroszorszag_felkeszult_a_fertozes_elterjedesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9418aea2-65b4-4382-9a18-48687d178109","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_Oroszorszag_felkeszult_a_fertozes_elterjedesere","timestamp":"2020. február. 04. 13:53","title":"Koronavírus: Oroszország már a fertőzés tömegessé válására is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideig úgy tűnt, hogy Mark Zuckerberg elindul az Egyesült Államok elnöki székéért. Bár a kampány elkezdődött, a Facebook alapító-vezérigazgatója sehol.","shortLead":"Egy ideig úgy tűnt, hogy Mark Zuckerberg elindul az Egyesült Államok elnöki székéért. Bár a kampány elkezdődött...","id":"20200204_mark_zuckerberg_amerikai_elnokvalasztasi_kampany_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93442167-35e4-417d-8a7c-f0c725e028fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb196ebb-33f4-4d3b-92ee-db2db6259f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_mark_zuckerberg_amerikai_elnokvalasztasi_kampany_2020","timestamp":"2020. február. 04. 16:03","title":"Mark Zuckerberg nem akar Trump utóda lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]