[{"available":true,"c_guid":"f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán engedték el a betolakodót.","shortLead":"Az utcán engedték el a betolakodót.","id":"20200207_roka_london_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7822b-023a-48b1-90c9-5aa41823c37c","keywords":null,"link":"/elet/20200207_roka_london_parlament","timestamp":"2020. február. 07. 10:26","title":"Róka járt a brit parlamentben, oda is kakált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen priusza van.","shortLead":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen...","id":"20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37ac216-532c-42a5-a0cc-46cf0f111f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","timestamp":"2020. február. 06. 16:48","title":"Az ügyészség csak azért is meg akarja büntetni az Index újságíróját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Recepciója és ágyai igen, működési engedélye viszont nem volt VIII. kerületi Palotanegyedben működő Cherry Apartmentsnek.","shortLead":"Recepciója és ágyai igen, működési engedélye viszont nem volt VIII. kerületi Palotanegyedben működő Cherry...","id":"20200207_zughotel_budapest_cherry_apartments","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf82d62-1e82-4d87-a9e2-d63f01dd8151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_zughotel_budapest_cherry_apartments","timestamp":"2020. február. 07. 11:02","title":"Bezárattak egy újabb zughotelt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c1420-f640-4273-be44-ac8771c11717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly mindössze 394-en adhattak be menedékkérelmet a tranzitzónákból.","shortLead":"Tavaly mindössze 394-en adhattak be menedékkérelmet a tranzitzónákból.","id":"20200207_magyar_helsinki_bizottsag_kormany_tranzitzona_menedekkerok_kelebia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624c1420-f640-4273-be44-ac8771c11717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f51db64-9a19-406d-be69-c89dd9b30445","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_magyar_helsinki_bizottsag_kormany_tranzitzona_menedekkerok_kelebia","timestamp":"2020. február. 07. 15:24","title":"Helsinki: A kormánynak kell kezelnie a menekülthelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon belőle - jelentette ki Dmitrij Kozak, az orosz államfői hivatal helyettes vezetője újságíróknak Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko Szocsiban tartott pénteki tárgyalását követően. Korábban Minszk komoly kedvezménnyel kapott energiahordozókat Oroszoszágtól, ám lassan haladnak a két ország teljes uniójáról folyó tárgyalások.","shortLead":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon...","id":"20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355344d8-c719-487e-8da5-15c3d93f3df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","timestamp":"2020. február. 08. 09:26","title":"Ha nincs államszövetség, akkor olcsóbb olaj sincs Fehéroroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungast Pécs nyerte a szakácsversenyt, ahol lecsót kellett főzni. A képek alapján mi nem így emlékszünk a menzás lecsóra.","shortLead":"A Hungast Pécs nyerte a szakácsversenyt, ahol lecsót kellett főzni. A képek alapján mi nem így emlékszünk a menzás...","id":"20200206_Lecsot_foztek_a_kozekeztetesi_szakacsversenyen_szinte_olyan_mint_amit_a_menzan_adnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9445df-7a35-4c47-b408-1a1f629433d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Lecsot_foztek_a_kozekeztetesi_szakacsversenyen_szinte_olyan_mint_amit_a_menzan_adnak","timestamp":"2020. február. 06. 19:28","title":"Lecsót főztek a közétkeztetési szakácsversenyen, \"szinte\" olyan mint amit a menzán adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c861eeb6-0df0-47a6-92da-8b3049d796dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem végleg, csak egy kis időre.","shortLead":"Nem végleg, csak egy kis időre.","id":"20200207_A_110_eves_az_Alfa_Romeo_logot_valt_egy_idore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c861eeb6-0df0-47a6-92da-8b3049d796dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b864f6ce-5dc4-4bd0-a5ee-bc3a187bcbf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_A_110_eves_az_Alfa_Romeo_logot_valt_egy_idore","timestamp":"2020. február. 07. 17:35","title":"110 éves az Alfa Romeo, le is cseréli a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az 1981 és 2010 közötti januári átlaghőmérsékleteket. De van olyan térség, ahol ennek közel duplája volt a különbség.","shortLead":"Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet...","id":"20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfd72af-5c2d-42e3-8966-ad343b50494d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_2020_januar_elmult_30_ev_atlaga_legmelegebb_europaban","timestamp":"2020. február. 07. 10:03","title":"3,1 Celsius-fokkal volt melegebb 2020 januárja az elmúlt 30 év átlagánál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]