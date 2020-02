Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","shortLead":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","id":"20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0ba42-164c-4bee-bb7d-1b5ed3a4c234","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","timestamp":"2020. február. 09. 09:45","title":"Elfogták, megverték és megkínozták Kairóban a bolognai egyetem hazatérő diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","shortLead":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","id":"20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7240df-8259-4e52-8b9f-df2d6eefa1c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2020. február. 10. 06:54","title":"Megint megrongálódott egy felsővezeték, késések a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200209_upc_vodafone_huawei_google_terkep_megujulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f568bb0f-ddfb-495c-8d09-e5e611189fbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_upc_vodafone_huawei_google_terkep_megujulas","timestamp":"2020. február. 09. 12:03","title":"Ez történt: a Vodafone bejelentette, mikor szünteti meg a UPC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból - jelentette ki vasárnap Mary Lou McDonald, a nacionalista tömörülés vezetője.","shortLead":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból...","id":"20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886a00d-f0de-45fc-ad70-34be06d3879f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","timestamp":"2020. február. 09. 18:19","title":"Patthelyzet az írországi választáson, a Sinn Féin nélkül aligha lesz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak számító Idlíb és Aleppó tartományokban folytatott offenzívájuk során - közölték a fegyveres erők vasárnap.","shortLead":"A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak...","id":"20200209_A_sziriai_kormanyerok_Idlib_es_Aleppo_tartomanyokban_nyomulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e504fb7-6ef2-446f-98e4-e6c8d07e5dff","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_sziriai_kormanyerok_Idlib_es_Aleppo_tartomanyokban_nyomulnak","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"A szíriai kormányerők Idlíb és Aleppó tartományokban nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum szerint a „politikai mulasztás” vezet a tömeges fagyhalálhoz.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum szerint a „politikai mulasztás” vezet a tömeges fagyhalálhoz.","id":"20200210_122en_fagytak_halalra_tavaly_szeptember_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c53587-ca6a-4149-b014-001116f2704c","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_122en_fagytak_halalra_tavaly_szeptember_ota","timestamp":"2020. február. 10. 11:50","title":"Százhuszonketten fagytak halálra tavaly szeptember óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]