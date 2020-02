Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt sikeres a Mátrai Erőmű előző éve – ismerte el a leköszönő igazgatósági elnök is.","shortLead":"Nem volt sikeres a Mátrai Erőmű előző éve – ismerte el a leköszönő igazgatósági elnök is.","id":"20200211_Inkabb_visszafogtak_a_Matrai_Eromu_termeleset_hogy_ne_nojon_a_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c4623-986f-4cd8-9720-dfa3c12e09eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Inkabb_visszafogtak_a_Matrai_Eromu_termeleset_hogy_ne_nojon_a_veszteseg","timestamp":"2020. február. 11. 08:24","title":"Inkább visszafogták a Mátrai Erőmű termelését, hogy ne nőjön a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Podani Kriszti pszichológus hallható az Őrültech című podcast legújabb adásában, melynek témája az emberi- és intim kapcsolatok az online térben.","shortLead":"Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Podani Kriszti pszichológus hallható az Őrültech című podcast legújabb...","id":"20200209_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779b0f85-7458-440b-9a3f-fff81881b9a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2020. február. 09. 22:33","title":"Podcast: Ha a szexet is elveszik tőlünk a robotok, bajban vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7580268-c65f-4ef8-9f9e-fe9e56f8406a","c_author":"","category":"itthon","description":"Két férfi nehezen viselte, hogy a szervezők nem engedték be őket egy rendezvényre.\r

