Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","shortLead":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","id":"20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f5d65-4bf0-4f35-973c-61cb5698e066","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","timestamp":"2020. február. 10. 17:35","title":"Eddig elkerüli a magyarokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","shortLead":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","id":"20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be461bc-4ac8-4200-99d4-9f52982bcfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 12. 08:16","title":"A rémes egészségügytől félnek a magyarok, nem a migrációtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van. A kávéfőzőket tovább gyártja egy cég, egy szemfüles dolgozó pedig még a bezárás előtt, legálisan megszerezte az egyik régi berendezést, ezen gyártana lámpákat. Van élet a „halálcsillag” után is.","shortLead":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van...","id":"20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de195c-534c-4233-8a65-014726924f9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","timestamp":"2020. február. 11. 15:00","title":"Az Andrássy úti ingatlan nem húzza ki a csávából a bedőlt szarvasi gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak a törvényhozóknak a nevét, akik támogatják az abortuszt, majd kijelentette, hogy a pedofíliánál is nagyobb bűn a magzat elvetetése. ","shortLead":"Kétszer egymás után is kiverte a biztosítékot egy Rhode Island-i katolikus pap, aki először feketelistára tette azoknak...","id":"20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695ea3bd-35b9-42aa-b06b-8f064d8ac8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0de6e-8f0c-41bc-a416-ec1a0b6f7144","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Egy_amerikai_katolikus_pap_szerint_a_pedofilia_kisebb_bun_mint_az_abortusz","timestamp":"2020. február. 11. 11:11","title":"Egy amerikai katolikus pap szerint a pedofília kisebb bűn, mint az abortusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne a Szingapúrban elkapott betegség. A síközpontban és otthon biztosan megfertőzött másokat, volt, aki Spanyolországig vitte a kórt.","shortLead":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne...","id":"20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26228db-2e4a-49f1-9440-ac6b627e736f","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 13:40","title":"Legalább három országba adta tovább a koronavírust egy brit üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aedcc1c-472b-4f42-9bb4-0627a9786d78","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A korrupció a közgazdászok egyik kedvenc témája, és meglepően sokan eljutottak ahhoz a megállapításhoz: bármennyire is az ellenkezőjét várnánk, bizonyos feltételek között a korrupció növeli a GDP-t.","shortLead":"A korrupció a közgazdászok egyik kedvenc témája, és meglepően sokan eljutottak ahhoz a megállapításhoz: bármennyire is...","id":"20200212_gdp_korrupcio_kozgazdasag_kenopenz_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aedcc1c-472b-4f42-9bb4-0627a9786d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ff4caa-7234-43e0-825b-11bc85263516","keywords":null,"link":"/360/20200212_gdp_korrupcio_kozgazdasag_kenopenz_novekedes","timestamp":"2020. február. 12. 07:00","title":"Magasabb GDP-t szeretne? Segíthet a korrupció!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vírus terjedését látva ez nem meglepő.","shortLead":"A vírus terjedését látva ez nem meglepő.","id":"20200212_koronavirus_forma_1_kinai_nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6d953-5476-4bce-9b79-e2b512ef575c","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_koronavirus_forma_1_kinai_nagydij","timestamp":"2020. február. 12. 11:06","title":"Elmaradhat a Kínai Nagydíj a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","shortLead":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","id":"20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d4bb02-3f53-4e57-b9fb-921bec2cce2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","timestamp":"2020. február. 11. 20:10","title":"Az ellenzék meghallgatná Szijjártót a perui nagykövet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]