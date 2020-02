Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cd3df84-68f6-4c11-b7bc-f0c97886bb7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Indulhat a kormány ízlésének is megfelelő új kulturális és közéleti lap, a kéthetente megjelenő Országút, miután a kiadóját már megteremtette a Magyar Szemle Alapítvány","shortLead":"Indulhat a kormány ízlésének is megfelelő új kulturális és közéleti lap, a kéthetente megjelenő Országút, miután...","id":"202007_orszagut_lapkiado_kormanyrendelesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd3df84-68f6-4c11-b7bc-f0c97886bb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb23558-f03e-43d5-b068-97fa15df18c7","keywords":null,"link":"/360/202007_orszagut_lapkiado_kormanyrendelesre","timestamp":"2020. február. 12. 16:00","title":"Kormányrendelésre jön új kulturális kéthetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre ijesztőbb számok kerülnek ki arról, mennyire veszélyes lehet valójában a járvány.","shortLead":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre...","id":"20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7686ce-9576-42cb-b63a-700a9a81d75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","timestamp":"2020. február. 11. 14:14","title":"A világ 60 százalékát fenyegetheti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799","c_author":"HVG","category":"elet","description":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","shortLead":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","id":"20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3aa46-f8b0-4f45-a99b-98df6c87a629","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","timestamp":"2020. február. 10. 17:05","title":"Megvan Magyarország leghosszabb kolbásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére. ","shortLead":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív...","id":"20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415ffe3c-ed05-483d-949f-a7e2f1f35681","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","timestamp":"2020. február. 11. 12:15","title":"Már gyermekkorban elkezdődhet a reziliencia kialakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vírus terjedését látva ez nem meglepő.","shortLead":"A vírus terjedését látva ez nem meglepő.","id":"20200212_koronavirus_forma_1_kinai_nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6d953-5476-4bce-9b79-e2b512ef575c","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_koronavirus_forma_1_kinai_nagydij","timestamp":"2020. február. 12. 11:06","title":"Elmaradhat a Kínai Nagydíj a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők a lehetséges okok között a stresszes életmódot, a káros környezeti befolyásokat és a helytelen táplálkozást említik. Lehetséges megoldásnak látszik a halételek és az omega-3 zsírsavak fogyasztása.","shortLead":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők...","id":"202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd64e0-6307-4d2a-8f89-6dac896ef4ae","keywords":null,"link":"/360/202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","timestamp":"2020. február. 11. 14:00","title":"Egyen halat, finom falat – és kutatók szerint a spermájának is jót tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez tucatnyi androidos programot fertőznek meg. ","shortLead":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez...","id":"20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba37868-3429-42e2-a30d-79c572be69a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","timestamp":"2020. február. 11. 08:03","title":"24 androidos alkalmazás, melyet jobb, ha azonnal letöröl a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglista 12. helyezettje búcsúztatta a magyar teniszezőt.","shortLead":"A világranglista 12. helyezettje búcsúztatta a magyar teniszezőt.","id":"20200210_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_rotterdam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1f26cc-ccee-4660-a01d-5a4e392be830","keywords":null,"link":"/sport/20200210_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_rotterdam","timestamp":"2020. február. 10. 18:54","title":"Fucsovics nem jutott túl az első fordulón Rotterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]