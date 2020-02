Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden kormánypárti honatyát feleltetett, a válaszokat pedig értékelte.","id":"20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85486467-bd41-482b-ad0a-edf5fda8d1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b0474-011f-42c1-8ef6-5f8325a6796f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_orban_viktor_fidesz_karmelita_kolostor_osztalyzat_ertekeles","timestamp":"2020. február. 12. 10:48","title":"Kiderült, hogyan osztályozta Orbán a fideszes képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","shortLead":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","id":"20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa77ba-8db0-45d4-b8d9-4a2a184d80bc","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","timestamp":"2020. február. 12. 09:01","title":"Újra Petry Zsolt a Hertha kapusedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több nagy kiállító is jelezte, a koronavírus miatt inkább távol marad az idei barcelonai mobilos seregszemlétől. A szervezők pénteken ülnek össze, hogy döntsenek az MWC 2020 sorsáról.","shortLead":"Az elmúlt napokban több nagy kiállító is jelezte, a koronavírus miatt inkább távol marad az idei barcelonai mobilos...","id":"20200212_gsma_mobile_world_congress_mwc_2020_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb192226-426b-4972-ad47-cf485be6fc9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_gsma_mobile_world_congress_mwc_2020_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 11:03","title":"Pénteken döntik el a szervezők, lefújják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","shortLead":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","id":"20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995d48eb-62aa-4072-809a-83132fa9fd3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. február. 11. 11:21","title":"Családi autó ez az új Audi RS7, de úgy gyorsul mint egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés esetén is utólag lehet alkudozni a vételárról?","shortLead":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés...","id":"20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7249b3-431e-4f10-a265-c7f334aeaab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","timestamp":"2020. február. 10. 21:24","title":"Van néhány kérdésük a kormányzathoz az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7183d987-e3a3-4ead-91a7-9c7da2d03277","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal a Postabank egyik adósának, a szolnoki húsipari Solami Rt.-nek ítélt kártérítést a bíróság, nem is keveset.","shortLead":"Ezúttal a Postabank egyik adósának, a szolnoki húsipari Solami Rt.-nek ítélt kártérítést a bíróság, nem is keveset.","id":"20200212_Kijatszott_hitelezok_milliardos_orokseg__maig_nincs_vege_a_Postabank_sztorinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7183d987-e3a3-4ead-91a7-9c7da2d03277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd201344-2610-41f0-b672-eb8694854632","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Kijatszott_hitelezok_milliardos_orokseg__maig_nincs_vege_a_Postabank_sztorinak","timestamp":"2020. február. 12. 15:38","title":"Kijátszott hitelezők, milliárdos örökség – máig nincs vége a Postabank-sztorinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","shortLead":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","id":"20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71756d-4f56-43dd-87bc-eb45cb54d5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","timestamp":"2020. február. 10. 19:33","title":"Pellegrini: Szlovákiának vissza kell lépnie az Isztambuli egyezmény aláírásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]