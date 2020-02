Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","shortLead":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","id":"20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa77ba-8db0-45d4-b8d9-4a2a184d80bc","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","timestamp":"2020. február. 12. 09:01","title":"Újra Petry Zsolt a Hertha kapusedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre hivatkozott Budavár volt fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás, amikor saját önkormányzatától kért exkluzív bérlakást. A hvg.hu kikérte a lakásbérlet minden iratát, így kiderült, hogy ez a piaci lakbér még az eddig ismert összegnél is kevesebb, mindössze bruttó 70 ezer forint volt, amit valóban gond nélkül kifizethetett az 1,3 milliós fizetéséből. Ráadásul egy orvostanhallgató pár elől vitte el a lakást úgy, hogy mindössze 3300 forinttal ajánlott érte többet. Íme, az összes részlet arról, hogyan biztosította be magának a várbeli lakást 2023-ig az időközben megbukott kormánypárti politikus.","shortLead":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre...","id":"20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c63358-cbc2-4034-9a10-3bef99f7b56d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","timestamp":"2020. február. 12. 06:30","title":"\"Nyugodt otthonra\" van szüksége – így kapott várbeli bérlakást a volt fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","shortLead":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","id":"20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71565877-f924-4d10-aba9-91d3232cc169","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Olyan sztárparádéval jön Wes Anderson új filmje, hogy már most nem akarunk lemaradni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés esetén is utólag lehet alkudozni a vételárról?","shortLead":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés...","id":"20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7249b3-431e-4f10-a265-c7f334aeaab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","timestamp":"2020. február. 10. 21:24","title":"Van néhány kérdésük a kormányzathoz az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac ugyanis még nem árazta be igazán a mesterképzésen végzettek tudását.","shortLead":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac...","id":"202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8e59c-00b9-4779-ab58-e8669408a730","keywords":null,"link":"/360/202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","timestamp":"2020. február. 10. 15:00","title":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem éri meg mesterdiplomát szerezniük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","shortLead":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","id":"20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07808117-c7b9-4775-884d-5aa2e3421573","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","timestamp":"2020. február. 11. 21:31","title":"Ezt a Ferrarit fogja vezetni Vettel és Leclerc idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","shortLead":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","id":"20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b9abc0-80f0-4e7b-9246-6138c9a5a565","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","timestamp":"2020. február. 12. 12:21","title":"A köznevelési államtitkár szerint az új NAT kevesebb terhet rak a diákokra és a tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Felborult\" a Balaton, tovább tombol a koronavírus-járvány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"\"Felborult\" a Balaton, tovább tombol a koronavírus-járvány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200210_Radar360esti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bfc1f0-0553-40e3-92bf-90d3aaa60b2a","keywords":null,"link":"/360/20200210_Radar360esti","timestamp":"2020. február. 10. 17:30","title":"Radar360: A Ciara ciklon itt, Orbán Viktor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]