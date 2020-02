Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","shortLead":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","id":"20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0144a4c0-fa01-4ee8-9e70-10b91d269d68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","timestamp":"2020. február. 11. 11:08","title":"Mark Wahlberget elvarázsolta a Mercedes-AMG One","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81045df-ffc3-47eb-affc-6ecb049ed341","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem elég, hogy álmai hajója elsüllyedt, de még a Valentin-nappal is hergelik...”","shortLead":"„Nem elég, hogy álmai hajója elsüllyedt, de még a Valentin-nappal is hergelik...”","id":"20200212_Ezuttal_Borkai_Zsolt_szerelmi_banatat_festette_meg_DrMarias","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81045df-ffc3-47eb-affc-6ecb049ed341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9292c104-484f-4efc-8b23-d8c015cbcbda","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Ezuttal_Borkai_Zsolt_szerelmi_banatat_festette_meg_DrMarias","timestamp":"2020. február. 12. 09:16","title":"Ezúttal Borkai Zsolt szerelmi bánatát festette meg DrMáriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai MWC évről évre rengeteg kiállítót vonz, ám a koronavírus okozta félelmek miatt egyre többen mondják le szereplésüket. Ezúttal négyen, köztük a Sony és az Intel képviselői döntöttek úgy, hogy inkább nem mennek.","shortLead":"A barcelonai MWC évről évre rengeteg kiállítót vonz, ám a koronavírus okozta félelmek miatt egyre többen mondják le...","id":"20200211_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus_barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114e277-22d3-4c48-b9a4-d37292f9ae3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus_barcelona","timestamp":"2020. február. 11. 11:03","title":"A koronavírus miatt négy újabb gyártó fújta le az év egyik legjobban várt kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot nem figyelmeztette a szolgáltató. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak leleplezni.","shortLead":"A kormányközeli lapot nem figyelmeztette a szolgáltató. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak...","id":"20200211_gyermekpornografia_pesti_sracok_video_youtube_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92df4d2a-972d-40d1-9515-6f98470791ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyermekpornografia_pesti_sracok_video_youtube_csatorna","timestamp":"2020. február. 11. 08:25","title":"Gyerekpornós részlet miatt törölték a Pesti Srácok YouTube-csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","shortLead":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","id":"20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f7062-6240-44d6-b4a3-02ba906822ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","timestamp":"2020. február. 12. 15:01","title":"A Médiatanács megindokolta, miért nem foglalkozott az M1-es Karácsony-interjúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","shortLead":"A baleset a Budapest-Cegléd vonalon történt.","id":"20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf9448cc-6d87-4799-b58a-65968ff5cdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f2e9a-383e-45e3-978c-8d557c3311b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ket_vonat_is_osszeutkozott_egy_vasuti_atjaroban_allo_autoval","timestamp":"2020. február. 11. 21:55","title":"Két vonat is összeütközött egy vasúti átjáróban álló autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","shortLead":"A Suri nevű gólya ráadásul most a szokásoshoz képest két nappal korábban érkezett.","id":"20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c6b562-5c18-4760-a920-d91641836f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d59622-7af0-43d4-b233-40f437969619","keywords":null,"link":"/elet/20200211_golya_vandorlas_teleles_suri","timestamp":"2020. február. 11. 15:57","title":"Megérkezett az első magyar gólya a telelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két munkanap is eltelt úgy, hogy nem ért el a forint történelmi mélypontot, de semmi nem tarthat örökké.","shortLead":"Két munkanap is eltelt úgy, hogy nem ért el a forint történelmi mélypontot, de semmi nem tarthat örökké.","id":"20200212_Ujabb_tortenelmi_melypontra_esett_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa9bb5d-2698-459f-a3a9-fdd41a17022d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Ujabb_tortenelmi_melypontra_esett_a_forint","timestamp":"2020. február. 12. 12:54","title":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]