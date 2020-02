Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez tucatnyi androidos programot fertőznek meg. ","shortLead":"A csalók gyakran népszerű alkalmazásokat használnak arra, hogy kémkedjenek a felhasználók után. Akár úgy is, hogy ehhez...","id":"20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba37868-3429-42e2-a30d-79c572be69a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_veszelyes_androidos_alkalmazasok_virus_kartevo_malware","timestamp":"2020. február. 11. 08:03","title":"24 androidos alkalmazás, melyet jobb, ha azonnal letöröl a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","shortLead":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","id":"20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09451b2-cb64-4ade-a3f1-966d0ed173dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","timestamp":"2020. február. 11. 19:28","title":"Influenza: kiterjesztették a látogatási tilalmat a Honvédkórház három telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely szerinti eljárás ügyét.","shortLead":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely...","id":"20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cf310c-68b6-4ffa-a4b4-c1d6e7f3e22e","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","timestamp":"2020. február. 11. 15:53","title":"Weber: Botrányos, hogy nem tárgyalják a 7-es cikkely szerinti eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. ","shortLead":"Hétfő este 7 óráig 397 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására a viharos szél miatt. ","id":"20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb815a9-78eb-400d-8bcf-b43ec9541a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ciara_Magyarorszag_vihar_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. február. 10. 19:59","title":"Háztetőket bontott meg, fákat döntött ki a Ciara Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","shortLead":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","id":"20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ea0c8f-bfb0-4ab5-8108-95656534b5d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","timestamp":"2020. február. 11. 18:02","title":"9,5 milliárdért építhet vasutat a Mészáros-közeli sikercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi „nyomravezetői díjat”, mint 2019-ben.","shortLead":"Megérte hibát találni a Google bármely termékében vagy szolgáltatásában: a cég még sosem fizetett ki annyi...","id":"20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b1f3d-d6c4-4812-9458-0af3d3b00f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_google_vulnerability_reward_programs_rekordosszegu_kifizetes","timestamp":"2020. február. 11. 18:03","title":"Különösen megérte hibára vadászni: közel 2 milliárd forintot fizetett a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","shortLead":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","id":"20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a449de-a1c9-467b-85f4-48465315cba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","timestamp":"2020. február. 12. 12:29","title":"Ígéri az MNB: márciustól már tényleg 5 másodperc lesz az átutalási idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.","shortLead":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint...","id":"20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0065b-7824-4735-afe9-b646fffeed6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","timestamp":"2020. február. 12. 12:38","title":"A pápa elvetette a cölibátus részleges feloldását, a konzervatívok örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]