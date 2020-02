Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy biztos módszert a vírus elpusztítására, de nagy gyorsaságot igényel.","shortLead":"Találtak egy biztos módszert a vírus elpusztítására, de nagy gyorsaságot igényel.","id":"20200211_koronavirus_fertozes_fertotlenites_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aed6b23-9dd2-487d-8947-f64ddde163a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fertozes_fertotlenites_vedekezes","timestamp":"2020. február. 11. 16:59","title":"Kilenc napig is aktívak maradhatnak a koronavírusok gazdatest nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2027f29-e934-47ce-a8cd-4ed85fe0c0f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gubiczáné Sonnevend Alexandra ügyvezetője lesz az új cégnek. Az alapító korábban az állami Eximbanktól kapott milliárdokat. ","shortLead":"Gubiczáné Sonnevend Alexandra ügyvezetője lesz az új cégnek. Az alapító korábban az állami Eximbanktól kapott...","id":"202007_scuderia_lovat_tenyeszt_rogan_elso_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2027f29-e934-47ce-a8cd-4ed85fe0c0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9567de-7e23-4b9d-8787-7764b9fca087","keywords":null,"link":"/360/202007_scuderia_lovat_tenyeszt_rogan_elso_felesege","timestamp":"2020. február. 13. 12:00","title":"Lovat tenyészt Rogán első felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A tavalyi Galaxy Fold után egy évvel bemutatta a második összecsukható okostelefonját a Samsung. A kistestvérként színre lépő Galaxy Z Flip fordított logikára épül: kinyitva akkora, mint egy hagyományos mobil.","shortLead":"A tavalyi Galaxy Fold után egy évvel bemutatta a második összecsukható okostelefonját a Samsung. A kistestvérként...","id":"20200211_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_magyar_ar_vasarlas_bemutato_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc4460c-85c5-46b3-b923-bd18af630da6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_magyar_ar_vasarlas_bemutato_bejelentes","timestamp":"2020. február. 11. 20:50","title":"Végre üveg: bemutatta a Samsung az összecsukható Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","shortLead":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","id":"20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3ea6b7-80d9-4a36-97e7-267e92a08de3","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","timestamp":"2020. február. 11. 20:35","title":"Majdnem halálra verték, most ötmillióra perlik Orosz Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. Úgy tűnik, nem a Terrorelhárítási Központ hozta haza, hanem a titkosszolgálat.","shortLead":"Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. Úgy tűnik, nem...","id":"20200211_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyerekpornografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e65e49-9a13-4857-83ff-39919333726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyerekpornografia","timestamp":"2020. február. 11. 14:31","title":"Amerikai hatóságok leplezték le a volt perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 márciusa óta nem produkált olyan gyenge eredményt az építőipar, mint 2019 decemberében.\r

","shortLead":"2018 márciusa óta nem produkált olyan gyenge eredményt az építőipar, mint 2019 decemberében.\r

","id":"20200213_Megroggyant_az_epitoipar_decemberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5f037-017c-4a40-b0ac-9ba0a669b170","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Megroggyant_az_epitoipar_decemberben","timestamp":"2020. február. 13. 10:25","title":"Megroggyant az építőipar decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","shortLead":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","id":"20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ceece1-fa82-4c14-9712-9965283d6f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","timestamp":"2020. február. 12. 11:21","title":"Világrekord: 6,7 másodperc alatt nyitja le a tetejét az új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa6ac93-de8a-4aa2-89d5-ddae27daad48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem elszalasztotta a szélesebb közvélemény a kampányidőszakokban csúcsra járó Magyar Politikusi Átadásmánia legújabb nagy pillanatát, de egy szemfüles olvasónknak hála mégsem maradtunk le az eseményről. ","shortLead":"Majdnem elszalasztotta a szélesebb közvélemény a kampányidőszakokban csúcsra járó Magyar Politikusi Átadásmánia...","id":"20200212_Atadasorulet_ennyi_politikus_meg_nem_vagta_unnepelyesen_a_nemzeti_szalagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa6ac93-de8a-4aa2-89d5-ddae27daad48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b8712a-bc0b-4af4-a91b-fc2bcc35c3b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Atadasorulet_ennyi_politikus_meg_nem_vagta_unnepelyesen_a_nemzeti_szalagot","timestamp":"2020. február. 12. 12:48","title":"Átadásőrület: ennyi politikus még nem vágta ünnepélyesen a nemzeti szalagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]