Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg a feltételezett tettest a bíróság előtt. Ilyenkor ő a pótmagánvádló. Az Alkotmánybíróságnak most azt kellett eldöntenie, hogy megteheti-e ugyanezt egy önkormányzat.","shortLead":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg...","id":"20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c72de7-8d74-495e-9731-366003099e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","timestamp":"2020. február. 12. 13:47","title":"Ab: az önkormányzat nem vádolhat senkit az ügyészség helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bese Ferenc először tagadta, hogy tulajdonrésze lenne az ingatlanban, amelynek a felújítására 60 millió forintot szántak, majd egy jobbikos képviselő elővette a tulajdoni lapot.","shortLead":"Bese Ferenc először tagadta, hogy tulajdonrésze lenne az ingatlanban, amelynek a felújítására 60 millió forintot...","id":"20200212_A_soroksari_polgarmester_ingatlanfelujitasara_is_penzt_adott_a_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36908555-bfa2-4dea-984b-bc494712e841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_A_soroksari_polgarmester_ingatlanfelujitasara_is_penzt_adott_a_kerulet","timestamp":"2020. február. 12. 06:11","title":"A soroksári polgármester ingatlanfelújítására is pénzt adott a kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lesz, aki az év első felében nem kaphat kedvezményes nyugdíjat, utána viszont igen.","shortLead":"Lesz, aki az év első felében nem kaphat kedvezményes nyugdíjat, utána viszont igen.","id":"20200211_nyugdij_munka_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a94ab83-aa56-49df-b453-5fad6fbd2391","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_nyugdij_munka_nyugdijas","timestamp":"2020. február. 11. 12:01","title":"Év közben változnak meg a nyugdíj melletti munka szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón testközelből is megnéztük a készüléket.","shortLead":"Kedden este – a tavalyi Galaxy Fold után – újabb összecsukható okostelefonnal állt elő a Samsung. A bemutatón...","id":"20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241a73ea-8fe0-4e09-a75b-9067b856b2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac4886-138b-48b2-b0cf-7c62a97b6e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_z_flip_fenykep","timestamp":"2020. február. 12. 09:03","title":"Fotókon mutatjuk a Samsung új összecsukható okostelefonját, a Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","shortLead":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","id":"20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199dd584-5fe2-4836-adde-f0ff68a52ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","timestamp":"2020. február. 11. 17:13","title":"A Nemzeti Múzeumot sem kímélte a vihar: lezárták a főbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d257c2-e3a5-4022-a662-f9b8750cbd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","shortLead":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","id":"20200212_Ujabb_nemzeti_konzultacio_indul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33d257c2-e3a5-4022-a662-f9b8750cbd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d12320-7dec-4831-9aca-3bb158d29679","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ujabb_nemzeti_konzultacio_indul","timestamp":"2020. február. 12. 21:10","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul: most Gyöngyöspatáról és a \"börtönbizniszről\" fog kérdezni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre ijesztőbb számok kerülnek ki arról, mennyire veszélyes lehet valójában a járvány.","shortLead":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre...","id":"20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7686ce-9576-42cb-b63a-700a9a81d75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","timestamp":"2020. február. 11. 14:14","title":"A világ 60 százalékát fenyegetheti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","shortLead":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","id":"20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e630f5-7f0b-4c7b-870c-ce121f467869","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","timestamp":"2020. február. 12. 08:38","title":"Misét tartanak az oktatásért és az Akadémiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]