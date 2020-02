Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két munkanap is eltelt úgy, hogy nem ért el a forint történelmi mélypontot, de semmi nem tarthat örökké.","shortLead":"Két munkanap is eltelt úgy, hogy nem ért el a forint történelmi mélypontot, de semmi nem tarthat örökké.","id":"20200212_Ujabb_tortenelmi_melypontra_esett_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa9bb5d-2698-459f-a3a9-fdd41a17022d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Ujabb_tortenelmi_melypontra_esett_a_forint","timestamp":"2020. február. 12. 12:54","title":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő ügyfeleit szeretné elérni? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mi a helyzet a GDPR szempontjából az e-mailen vagy telefonon érkező reklámozással, vagy azzal, ha egy cég a meglévő...","id":"20200211_telefon_reklam_gdpr_adozona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386cd53c-cb3b-4e4b-8ed0-500bd495fec7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_telefon_reklam_gdpr_adozona","timestamp":"2020. február. 11. 15:38","title":"Idegesítik a telefonos reklámok? Mondja csak ki a varázsszót: GDPR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423409ce-fb9c-4876-af81-3d33b6dd88c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a bajor gázolajos modellek azért annyira még nem hibridek, hogy zöld rendszámot kaphassanak.","shortLead":"Ezek a bajor gázolajos modellek azért annyira még nem hibridek, hogy zöld rendszámot kaphassanak.","id":"20200211_nagyon_erosek_es_picit_zoldek_uj_dizelhibrid_bmw_divatterepjarok_jottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423409ce-fb9c-4876-af81-3d33b6dd88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd3ef64-a40e-4bcb-9c60-707df0fb510d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_nagyon_erosek_es_picit_zoldek_uj_dizelhibrid_bmw_divatterepjarok_jottek","timestamp":"2020. február. 11. 13:21","title":"Nagyon erősek és picit zöldek: új dízelhibrid BMW divatterepjárók jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","shortLead":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","id":"20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174969b8-8352-497f-ac32-ae4e08c7f613","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","timestamp":"2020. február. 11. 19:16","title":"Megvan az első magyar érem a birkózó Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum értékeit és ingóságait.","shortLead":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum...","id":"20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9353e76a-dacd-4ed6-8177-01de8e716caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","timestamp":"2020. február. 12. 09:53","title":"Mégsem kell ideiglenes helyre költöznie a Természettudományi Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az első hivatalos poszter, és megmutatja, hogyan fog kinézni a Xiaomi hamarosan érkező új telefonja.","shortLead":"Megjelent az első hivatalos poszter, és megmutatja, hogyan fog kinézni a Xiaomi hamarosan érkező új telefonja.","id":"20200211_hivatalos_poszter_xiaomi_mi10_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bad24e9-b6dd-4b63-9cd1-4794d9b2e954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_hivatalos_poszter_xiaomi_mi10_pro","timestamp":"2020. február. 11. 10:03","title":"Hivatalosnak vehető: ilyen lesz a Xiaomi új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","shortLead":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","id":"20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d4bb02-3f53-4e57-b9fb-921bec2cce2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","timestamp":"2020. február. 11. 20:10","title":"Az ellenzék meghallgatná Szijjártót a perui nagykövet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","shortLead":"A szél a csarnok tetejének a darabjait a szomszédos házhoz csapta.","id":"20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cedb9c0-4e31-4b7c-829d-9d62a5a3d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c1486e-53a3-4336-9fdc-9c3e12ab6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Letepte_az_oroshazi_vasarcsarnok_tetejet_a_szel","timestamp":"2020. február. 11. 14:59","title":"Letépte az orosházi vásárcsarnok tetejét a szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]