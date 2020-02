Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","shortLead":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","id":"20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b9abc0-80f0-4e7b-9246-6138c9a5a565","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","timestamp":"2020. február. 12. 12:21","title":"A köznevelési államtitkár szerint az új NAT kevesebb terhet rak a diákokra és a tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket már az is meglepte, amikor egy férfi telefonon bejelentette, hogy megölte a feleségét, az pedig még inkább, hogy amikor kimentek a helyszínre, kiderült, hogy nem történt gyilkosság.","shortLead":"A rendőröket már az is meglepte, amikor egy férfi telefonon bejelentette, hogy megölte a feleségét, az pedig még...","id":"20200212_Bevallotta_egy_ferfi_hogy_megolte_a_feleseget_de_hazudott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa26530-39ed-43ef-b035-768ddde644b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bevallotta_egy_ferfi_hogy_megolte_a_feleseget_de_hazudott","timestamp":"2020. február. 12. 10:39","title":"Bevallotta egy férfi, hogy megölte a feleségét, de hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) úgy látja, a NAT-ban leírt természettudományos tartalmak komolyan veszélyeztetik az ország gazdasági növekedését a jövőben.","shortLead":"Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) úgy látja, a NAT-ban leírt természettudományos tartalmak komolyan...","id":"20200213_A_muszaki_szakkepzesnek_is_betesz_az_uj_NAT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620eeefd-e3ea-462d-88ef-b237d4e3aecc","keywords":null,"link":"/elet/20200213_A_muszaki_szakkepzesnek_is_betesz_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 13. 13:51","title":"A műszaki szakképzésnek is betesz az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd4ebb7-6031-47b4-a7a2-8a6cd373e8c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutya ragaszkodik a napi egyszeri csirkés fogáshoz. Amúgy képes visszavenni. ","shortLead":"A kutya ragaszkodik a napi egyszeri csirkés fogáshoz. Amúgy képes visszavenni. ","id":"20200212_Kutyakiallitas_uszkar_siba_nyertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dd4ebb7-6031-47b4-a7a2-8a6cd373e8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95f7a6-1671-4756-8268-338a6ad8c05d","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kutyakiallitas_uszkar_siba_nyertes","timestamp":"2020. február. 12. 12:40","title":"Tökéletesre nyírt uszkár nyerte az egyik legrangosabb amerikai kutyakiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a8ede-14e2-4588-93ca-154872922dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congresst (MWC) szervező GSMA szerda este közleményben tudatta, a koronavírus terjedésével kapcsolatos aggodalmak miatt az idei évben nem tartják meg a rendezvényt.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congresst (MWC) szervező GSMA szerda este közleményben tudatta, a koronavírus terjedésével...","id":"20200212_barcelona_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790a8ede-14e2-4588-93ca-154872922dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8e968c-8eb0-4100-81f5-d98bc32547a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 20:53","title":"Lefújták a szervezők az MWC-t, nem lesz idén barcelonai mobilos seregszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","shortLead":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","id":"20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ca909b-f578-48a3-98d6-e2cd3a4e51e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 12. 07:18","title":"Publicus: A fideszesek 40 százalékának is tetszik, amit Karácsonyék csinálnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","shortLead":"A beruházást a magyar kormány is megtolja, 425 millió forinttal.","id":"20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb02885-8390-46b2-8325-3fd5a2f8fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4dbdaa-7723-43fe-9fa6-6cad8213e3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_soulbrain_akkumulator_elektrolitok_tatabanya","timestamp":"2020. február. 12. 10:52","title":"7 milliárd forintból épít gyárat Tatabányán egy koreai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi látásuk megmaradt, hogy észreveszik az oszlopokat, azok kitapogathatják a betűket az élénkkék színű táblácskákon. ","shortLead":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi...","id":"202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59432f08-49ad-4412-9240-e2faee0ce90d","keywords":null,"link":"/360/202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","timestamp":"2020. február. 12. 10:00","title":"Kiemelkedő ötlet: újfajta utcai táblákat vezetnek be egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]