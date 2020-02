Kiváló ütemérzékkel parkolt le felmatricázott kocsijával az ellenzék dunaújvárosi kampányközpontja előtt az időközi országgyűlési választás egyik indulója, a szinte teljesen ismeretlen Tempo párt jelöltje, Borbély József: a központban ülő aktivisták - köztük a kopogtatásból éppen visszatért Gyüre Csaba jobbikos országgyűlési képviselő - végighallgathatták, ahogy egy megafonba azt harsogja, a Jobbik és a Fidesz egy kutya, az emberek szavazzanak inkább rá.

Nem ő az egyetlen "zavarórepülő": feltűnt a Zöldek képviseletében Medveczki Zoltán, egy rakás plakáttal rajtvonalhoz állt Árgyelán János, a Mi Hazánk (korábban Jobbik) képviselője, ahogy Sürü Renáta, a város korábbi jegyzője is.

Az időközi választás azonban nem köztük, hanem

Kálló Gergely jobbikos politikus, közös ellenzéki jelölt és

jobbikos politikus, közös ellenzéki jelölt és Molnár Tibor függetlenként, de a Fidesz-KDNP kormány támogatásával induló jelölt között dől majd el.

A Fidesz érdekeset húzott: egyrészt plakáton ez előtt még nem láttunk olyan feliratot, hogy egy jelölt a Fidesz-KDNP kormány (és nem a pártszövetség) támogatásával indult volna, másrészt sokáig ki sem derült, mi a szándékuk a városban. Itt most a Jobbik az úr: Pintér Tamás a 18-as országgyűlési választáson itt húzta be pártja egyetlen egyéni mandátumát, másfél évre rá pedig nyert a polgármester-választáson is (az összeférhetetlenség miatt tartanak időközit), mindkétszer Kálló Gergely volt a kampányfőnöke. Ha most az ellenzék nyer, a kétharmad nem rezdül, ám a Fidesz most ráerősíthetne a néhány fős többségre a Simonka-, illetve esetleges Boldog-ügy árnyékában.

A Fidesz önállósította magát

Ezért nagyon érdekes a kormánypárt taktikája. A Fidesz a két bukás után nem hogy nem állított saját jelöltet, de ráadásul elég későn állt be Molnár mögé. Január elején a korábbi fideszes polgármester, Cserna Gábor még azt fejtegette, Árgyelánt, Sürüt és Molnárt is egyaránt alkalmasnak tartja, majd pár napra rá a térség választókerületi elnöke, Dorkota Lajos bejelentette, Molnárt támogatják.

Ezt lehet úgy értelmezni, hogy a Fidesz nem akarja, hogy ráégjen egy újabb bukás, de elképzelhető az is, hogy az önkormányzati választáson bevált taktikát alkalmazzák: ahol nem menő a Fidesz-logó, ott inkább nem erőltetik.

Az ellenzék szerint egyáltalán nem adta fel a Fidesz a körzetet: Pintér Tamás polgármester tudomása szerint a győri választás után 40 fideszes aktivista érkezett a városba Molnár mellett kampányolni, de ilyen jelnek tartják azt is, hogy a "Baloldalért Aggódók Társasága" nevében Kállót lejárató szórólapok terjednek, de Kállót rendre "gyüttmentezik" is azért, hogy korábban Budapesten is önkormányzat képviselő-jelölt volt.

Ettől, illetve általában a negatív kampánytól Molnár elhatárolódott (és másra kente): a hvg.hu-nak azt írta, tőle távol áll a negatív kampány, szomorúnak tartja a jelenséget. "Több induló van, ilyenkor megvan az esélye, hogy egyes indulók nemtelen eszközökhöz nyúlnak." Molnártól természtesen személyes interjút kértünk, azonban csak írásban válaszolt kérdéseinkre. Nem árult el kulisszatitkot arról, miért őt támogatja a Fidesz (mert őt tartják a legalkalmasabbnak), és azt állította, nem tudja, hogyan segíti a kormánypárt a kampányát.

A kormánypártok a jelölttől, tehát tőlem független, önálló kampányt visznek, amelyben a személyes kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt. Azt, hogy ezt milyen formában teszik, arról nincsenek pontos ismereteim.

Erre a Fidesz is ráerősített a hvg.hu-nak küldött válaszában: saját kampányt víve valóban aktivistákkal járják a várost (vagyis személyes megkereséssel tájékoztatják a választókat arról, hogy ők Molnárt támogatják), pénzzel viszont nem szálltak be.

A győri időközi polgármester-választásra is érkezett "távsegítség", ott sikerült is mozgósítani mindenkit, aki a Borkai-botrány előtt a Fideszre szavazott. Az Győrben elég volt egy fölényes győzelemre, ide viszont kevés lehet. A korábbi számokat átnézve alacsony részvétel melletti totális ellenzéki kiábrándultságra és fullos fideszes részvételre van szükség ahhoz, hogy szóba kerüljön a kormánypárti győzelem.

Nem elég, hogy betyársereges, még áruló is

Az elmúlt két választás hangulata viszont nem ez, ráadásul ellenzéki térfélen is van egy fontos változás: Kálló Gergely most nem jobbikos színekben, hanem összellenzéki jelöltként indul. Az önkormányzati választáson lepróbáltak már egy ehhez nagyon hasonló modellt - októberben sok helyen egy civil szervezet mögé álltak be az ellenzéki pártok -, országgyűlési képviselő-jelöltnél viszont ez az első példa. Ha úgy tetszik, itt a minta 2022-re.

Az ellenzéki pártok fogadkoznak, hogy ez működik: Pintér Tamás és Kálló Gergely szerint is példaértékű az együttműködés és a pártok hozzáállása, ebbe a kampányba mindenki belead, amit tud, naponta 50-60 ember van jelen. Egy szocialista forrásunk meglepő módon azt mondta,

a Jobbik a legmegbízhatóbb partnerünk, nem vertek át. Amire azt mondják, hogy meglesz, az megvan - gondolok itt aktivistákra, szavazóköri megbízottakra, közös finanszírozásra. Ez szokatlan a hazai belpolitikai helyzetben.

Azért itt is kiütközik az együttműködés nehézsége: a kormányoldali médiában Kállót úgy állítják be, mint aki korábban hűséget fogadott a Betyárseregnek. Annak vezetője, Tyirityán Zsolt el is mondja, Kálló szembe köpte magát, mikor elfogadta a baloldali pártok támogatását. Két legyet ütve egy csapásra a Magyar Nemzet leírta azt is, Kálló "szélsőjobboldali múltja" nem zavarja a baloldali pártokat.

Ezt az egész történetet arra alapozzák, hogy Kálló 2018. decemberében levelet írt a Tyirityánnak azzal, hogy

az én közvetlen környezetem nagy tisztelettel adózik felétek, és mindent megteszünk azért, hogy ne generálhasson senki köztünk feszültségeket.

Kálló szerint szó sincs hűségesküről, sőt épp ellenkezőleg, ő csak az egyik túlóratörvény elleni tüntetésen szárnyra kapott pletykát akarta kioltani ezzel a levéllel.

Nem vagyok tagja a Betyárseregnek. Köztünk szólva röhögtünk is ezen az egészen, már csak a fizikumom alapján is abszurd ilyet feltételezni.

A pedigrénél fontosabb a győzelem

Az ellenzék tele van ilyen problémával, hogy mi volt a Jobbik és most mi - mondja a betyárseregezésre a már idézett szocialista forrásunk. "Itt jön az, hogy nem a mi felelősségünk kiválasztani a jelöltet, de rajtunk csattan az ostor, ha a másik párt mellé nyúl. Mi sem vagyunk babapopsi illatúak. Azt kell látni, hogy az együttműködés, a 2022-es választás fontossága előrébb való annál, hogy egy határon túl azt nézzük, ki mit csinált a múltban."

A másik erős pont - és a jobbikosok szemében tehertétel - Gyurcsány Ferenc lehet, aki a mostani kampányban nem aktivizálta magát. Helyette más vezető DK-s politikusok érkeztek a városba. Erről kérdeztük Pintért és Kállót is, mindketten azt mondták, senki sem kérte Gyurcsányt, hogy maradjon távol.

A nagy közösködés egyébként nem jelenti azt, hogy a pártok összehangolnák a szimpatizáns-adatbázisukat: Kálló azt mondja, van egy alap szimpatizánslistája, amit az elmúlt két hónapban épített fel. Ezen olyan emberek szerepelnek, akik kifejezetten az ő programját támogatták. Őket hívta el például a péntek esti kampányzáróra, egy operettelőadásra.

Kálló szerint semmi előnye nem származik abból, hogy jobbikos a polgármester, de azért a városi újság pénteki száma felé lejt: egy általános, választási tudnivalókat soroló cikk harmada Kálló neve említése nélkül lényegében mellette kampányol, de két, hozzá kapcsolódó hírt is betettek (fényképpel), míg ellenfeleiről ilyet nem találtunk.

Az utolsó percig kampányol, azt mondja, tervei szerint vasárnap is kitelepülnek, az aktivisták pedig végig járják a házakat, hogy szavazásra buzdítsanak.

Ez nagyon fontos választás mindkét oldalnak, jelenlegi ismereteink szerint 2022-ig ez lesz az utolsó választás, aztán ráfordulunk a célegyenesre.

Győzelme Kálló szerint azt üzenné, hogy az összefogás a parlamenti választáson is sikeres recept (vereség esetén is ugyanígy gondolja amúgy), ha viszont veszít, akkor a Fidesz érvelhet azzal, ellenük még így is kevesek.