Nem kis meglepetést keltett július elején, amikor a hvg.hu cikke nyomán kiderült, hogy Pesterzsébeten a kerület volt MSZP-s polgármesterével kötött választási megállapodást a Fidesz, és saját polgármester-jelölt indítása helyett Szabados Ákos támogatását kéri a választóitól. A lépés a párton, illetve a helyi alapszervezeten belül is vitákat váltott ki: sokan kínosnak és/vagy kockázatosnak tartották a húzást, mondván nem biztos, hogy a kormánypárti szavazók érzelmileg függetleníteni tudják magukat a jelölt előéletétől, de bizakodóknak is erős ellenérvük volt: szerintük - mivel a városrészben 1994 óta legyőzhetetlen polgármesternek idén is minden esélye megvan az újrázásra - azzal, ha a Fidesz mögé áll be, elhappolhatják végre az eddig bevehetetlen városrészt a baloldal elől. (Bár Szabados 2015-ben formailag kilépett az MSZP-ből, egészen a Fidesz támogatásának híréig ő volt az ellenzéki összefogás jelöltje a kerületben, nemrég állami kitüntetést kapott.)

A XX. kerületi döntés júniusban még kuriózumnak számított, azóta viszont több más településen is hasonlót húzott a kormánypárt: pár héttel később például a szomszédos Soroksáron jelentette be, hogy saját jelölt indítása helyett azt a függetlenként induló Bese Ferencet támogatja, akit a kerület 1994 óta szintén verhetetlen, de most visszavonuló független polgármestere, Geiger Ferenc ajánlott a soroksáriaknak maga helyett.

Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Ami viszont megy, azt igen

– magyarázta a hvg.hu-nak sejtelmes mosoly kíséretében egy fideszes középvezető, miért hagytak fel mindkét helyen azzal, hogy saját jelöltekkel próbálják bevenni az adott körzetet. A korábbi kormánypárti indulók így ugyanúgy ott lesznek a település életében - egyedi alkuk eredményeként többnyire alpolgármesterként –, a támogatásért cserébe a Fidesz tehát úgy kérhet beleszólást az irányításba, hogy – forrásunk szavaival élve:

a zakó közben megspórolható.

Szabados Ákos XX.kerületi polgármester © MTI / Kallos Bea

Kérnek cserébe valamit

A pesterzsébetihez hasonló stratégiával élt a párt Csongrádon is, ahol szintén egy Szabadoshoz hasonló népszerűségű és karrierívű ex-MSZP-s polgármestert támogatnak saját jelölt helyett.

A város élén harmadik ciklusát töltő Bedő Tamás majdnem húsz évet töltött az MSZP-ben, 2006-tól 2010-ig a párt parlamenti képviselője is volt, 2014-ben viszont már függetlenként indult el, hangsúlyozottan azért, mert szerette volna a pártoktól-pártpolitikától függetleníteni a város irányítását. Bedő Tamás ma is ezzel indokolta, hogy miért fogadta el a Fidesz támogatását, de miért nem lesz a párt logója ennek ellenére a szavazólapon:

Ha az ellenfél is elismeri a munkámat és támogat, az mindenképp jólesik, de ettől még nem leszek fideszes. Én minden pártállású szavazót szeretnék képviselni

– magyarázta a hvg.hu-nak a polgármester, hozzátéve: a Fidesz annyit kért a támogatásért cserébe, hogy győzelme esetén a párt önkormányzati képviselője, a város oktatási bizottságát vezető Bartókné Vincze Zsuzsanna (amúgy a térség volt fideszes képviselője, Vincze László lánya – a szerk.) legyen az alpolgármester. Mivel a városban eddig is jó volt az együttműködés a fideszes képviselőkkel - köztük Vinczével is - ez a kérés a polgármester szerint nem tűnt vállalhatatlannak vagy teljesíthetetlennek.

A politikus állítása szerint az elmúlt négy évben a képviselőtestületi döntések 99,5 százalékát konszenzussal hozták meg, és a város költségvetését is egyhangúlag fogadták el. Saját - jobb- és baloldali - népszerűségéhez a polgármester szerint az is hozzájárult, hogy amellett, hogy a város érdekében együttműködtek, „fajsúlyosabb választások előtt” pártpolitikai álláspontjaik megjelenítésére is lehetőséget adott mindkét oldalnak a helyi médiában.

Bedő Tamás (baloldalt) © Facebook/Bedő Tamás

Az ex-MSZP-s polgármester indítását a hvg.hu-nak fideszes források is a korábbi flott együttműködéssel és a város szerintük ennek köszönhető fejlődésével magyarázták, és ugyanez az indok állításuk szerint a közeli Sándorfalva bevallottan baloldali beállítottságú polgármestere, Gajdosné Pataki Zsuzsanna támogatására is.

Ahol hirig van, ott nem történik semmi, nem fejlődik semmi

– magyarázta egy kormánypárti képviselő.

Nem kell erőltetni a logót

Ennek legékesebb példája amúgy szintén Csongrád megyei: az összellenzéki összefogással 2018-ban bevett Hódmezővásárhely. A polgármester-jelöltséget idén önkritikusan saját megosztó személyiségére hivatkozva visszautasító Lázár János pátriájában az már jó ideje egyértelművé vált, hogy az összefogás-stratégiát elültető Márki-Zay Péterrel szemben olyan kaliberű jelölt nem veheti fel a versenyt, mint a tavaly legyőzött - azóta vissza is vonult - Hegedűs Zoltán korábbi alpolgármester. Mivel a várost korábban tíz évig vezető Lázár a fenti okokból sem pályázik, a kormánypárt itt is az „ahol az emberek nem vevők a Fidesz-logóra, ott nem kell erőltetni” stratégiájához nyúlt.

Igaz, kicsit másként: a párt itt a magát független helyett „önálló” jelöltként meghatározó Grezsa István mögé állt be, de hiába hiányzik a jelölt fűzöld plakátjairól Fidesz-embléma, és hiába a kampányol ő maga is a megosztottság és szekértábor-logika felszámolásával, azért kilóg a lóláb: a városszerte háziorvosként is ismert Grezsa ugyanis öt éve is a Fidesz-KDNP színeiben jutott a képviselőtestületbe, ami mellett Lázár János jóvoltából 2014-ben először a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős, majd 2018-tól a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos is lett.

Grezsa István © MTI / Koszticsák Szilárd

A "saját helyett független jelölt"-taktikának ezen túlmenően is számtalan alfaja megmutatkozik az idei választásokon: Edelényben például saját, a pártból korábban kitagadott politikusát fogadta vissza jelképesen a Fidesz, pedig zsidózó-cigányozó kiszólásai mellett Molnár Oszkár 9 éve pont azzal húzta ki végleg a gyufát, hogy függetlenként akart indulni a párt hivatalos jelöltje ellen. Az azóta is veretlen polgármester népszerűségével idén viszont már nem is próbálnak meg versenybe szállni, 2014-es fideszes kihívója, Loj Balázs most beérheti azzal, ha alpolgármesterként újrázhat mellette.

Békéscsabán megint más a felállás: saját, öt évvel ezelőtti jelöltje, a párt városi szervezetét is vezető Hanó Miklós (jelenlegi alpolgármester) helyett itt azt a Szarvas Pétert támogatja a Fidesz, aki a legutóbb függetlenként ugyan, de a Jobbik támogatásával lett polgármester. A megyeszékhely helyzete ugyanakkor több szempontból is pikáns: egyrészt, mert a Fidesz csak a polgármester-jelöltet támogatja, a hivatalosan a polgármester mögött álló Hajrá Békéscsaba Egyesület képviselőjelöltjeit nem - belőlük sajátokat indít minden körzetben, másrészt nyár elején még úgy tűnt, hogy a Fidesz mellett a Jobbik is ismét Szarvas mögé áll majd be, de a sértődésekkel tarkított ellenzéki egyezetések után úgy áll, hogy végül mégsem őt, hanem a megosztott „fél-összefogás”-jelöltek egyikét választják.

Olyan település is van persze, ahol nem olyan egyszerű, sőt, lehetetlen lett volna „kisajátítani” a népszerű polgármestert: Szegeden például aligha próbálkozhattak be az „ősellenség” MSZP-s polgármesternél, a várost 17 éve vezető Botka Lászlónál. A visszatérő kudarcok után a Fidesz itt egy városszerte ismert építési vállalkozó támogatásával próbálta orvosolni a káderhiányt, a hivatalosan függetlenként induló Nemesi Pál azonban nem sok kétséget hagyott afelől, hogy megválasztása esetén mennyire lehet majd komolyan venni a jelzőt.

Nemesi Pál © hvg.hu

A celebek sokat hozhatnak

Noha pesterzsébeti kollégájához hasonló pályát járt be a várost 2002-2010 között, majd 2014 óta ismét irányító, az MSZP-ből szintén pár éve kilépett gyöngyösi polgármester, Hiesz Györgyöt szintén nem akarta „magáévá tenni” a Fidesz: itt a „végy egy celebet” recept mellett tette le a garast a pártközpont, amely most egykori Szerencsekerék-házigazda, Klausmann Viktorral próbálja bevenni a várost. A legutóbb az Echo tv-n szereplő tévés bemutatásakor egyben a stratégiájába is bepillantást engedett a kormánypárt: a térség fideszes képviselője azzal indokolta, hogy miért pont Klausmannt választották, hogy a tévésnek „széles ismertsége és sok szövetségese van, aki nem megosztja a gyöngyösieket, hanem egy közös cél érdekében képes egyesíteni őket”, ergo alkalmas lehet a nem kormánypárti voksok begyűjtésére is.

Ugyanez a megfontolás állhat amúgy az olimpiai bajnok vizilabdázó, Vári Attila pécsi indítása mögött is, aki a tíz éve regnáló, városában és pártjában is rendkívül népszerűtlenné vált Páva Zsolt helyét kísérli meg a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület jelöltjeként átvenni.

Hajdúszoboszlón szintén egy integratív személyiség, a városi fürdőt vezető Czeglédi Gyula mögé állt be a kormánypárt, a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület jelöltjét a Mi Hazánkon és az egykori Jobbik-szervezet tagjain kívül az LMP is támogatja. (A helyi Jobbikot egyéként kifejezetten ez a támogatás tette múlt időbe, az országos pártközpont ugyanis az ellenzék közös jelöltje, Holoda Attila mellett tette le a garast, a fürdőigazgatót pártoló renitens hajdúszoboszlói csoportot pedig feloszlatták.)

Gyakori megoldás a Fidesz idei jelöltállításában az „importpolgármester” alkalmazása is: Szentesen például az eddig a szomszédos, 4300 fős Szegvárt irányító Gémes Lászlót indítja a párt, annak ellenére, hogy a posztra helyből, házon belül is volt jelentkező (a polgármester-jelöltként indulni akaró korábbi városi frakcióvezetőt és az őt támogató másik képviselőt épp a napokban penderítette ki a pártból Kubatov Gábor pártigazgató), Kiskunmajsán a közeli Szank eddigi polgármesterét, Patkós Zsoltot, Dombóváron pedig a 800 fős Csikóstőttősét, Pintér Szilárdot.

Hogy melyik stratégia válik be, az október 13-án derül ki. Saját, két héttel ezelőtti összesítése alapján összesen 370 olyan település lesz, ahol a fideszé helyén egy független, vagy „független” jelölt neve áll majd a szavazólapon.