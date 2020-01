Dunaújvárosba mostanában nem nyerni jár a Fidesz. 2018-ban itt szerzett egyedül parlamenti mandátumot jobbikos politikus, tavaly októberben pedig a polgármesteri széket is begyűjtötték. Mindkétszer Pintér Tamás győzött (2018 áprilisában szűk, négy százalékpontos különbséggel, ősszel jelentős előnnyel, tizenöt százalékponttal), aki polgármesterré választása után lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, így február 16-án időközi parlamenti választást tartanak Dunaújvárosban és környékén, a Fejér megyei 4-es választókerületben.

Pintér Tamás © Reviczky Zsolt

Az ellenzéki együttműködés már bevált Dunaújvárosban, így nyert ősszel Pintér, így próbálkozik most a jelenlegi polgármester kabinetfőnöke, Kálló Gergely is, aki mögött ott van saját pártja, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Momentum és az LMP is. Kállót már nyilvántartásba is vették, néhány óra alatt összegyűjtötte a szükséges aláírásokat, a Fidesz viszont nem indít saját jelöltet.

Inkább a független színekben induló iváncsai polgármestert, Molnár Tibort támogatja a kormánypárt a képviselői mandátum megszerzésében, mellettük pedig elindul még a választáson Árgyelán János (Mi Hazánk) és Medveczki Zoltán (Zöldek) is. (Ha Molnár egyébként győzne, akkor sem ülhetne be a Fidesz padsoraiba a megszigorított szabályok miatt, 2022-ig függetlenként politizálhatna csak, igaz, a törvény azt nem tiltja, hogy bármikor együtt szavazzon a kormánypárttal.)

Molnár 2014 és 2017 között Iváncsa alpolgármestere volt. Amikor két éve időközi választást tartottak a településen, akkor függetlenként (kormánypárti támogatással) polgármester lett, 2019-ben pedig kihívó nélkül tartotta meg pozícióját.

Molnár Tibor © Facebook / Molnár Tibor

Az Indexnek korábban elismerte, hogy tárgyalt a Fidesszel a támogatásról, a Magyar Nemzetben pedig nem sokkal azelőtt, hogy kiderült volna, fideszes támogatással indul a választáson, nagyobb interjú jelent meg vele. A kormányközeli napilap cikkéből még csak annyi derült ki, hogy a választókerület polgármestereinek felkérésére vállalta a megméretést, hét polgármester támogatását élvezi.

Az őszi önkormányzati választáson kezdett divatba jönni a Fidesznél, hogy civilnek tartott jelöltek mögé állnak be, ahelyett, hogy pártlogóval ellátott politikusaik indulnának, ez történt többek között Soroksáron, Pesterzsébeten és Pécsett is. Kerestük Molnárt, többek között azt kérdezve, hogyan történt a kapcsolatfelvétel, milyen régi és milyen jellegű a kapcsolat közte és a Fidesz között, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ kérdéseinkre. Facebook-oldalán egy helyen mindenesetre úgy fogalmazott: szerinte

a térség problémáinak megoldása nem képzelhető el kormányzati szerepvállalás nélkül.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Orbán röviden szólt arról is, miért nem indul saját jelölttel a Fidesz. Mindt mondta, több pártemberrel is beszéltek, de a független jelöltet jobbnak tartja, ezért őt támogatják. Ilyen megoldásra korábban is volt már példa.

© AFP / Kisbenedek Attila

„Volt két kiváló jelöltünk Dunaújvárosban, akinek az indításában gondolkoztunk, de mikor megnéztük az összes jelöltet, akkor azt gondoltuk, hogy a független jelölt jobb, mint a miénk. Szerintem jobb jelölt is, és több esélye is van. Ez máskor is előfordulhat, meg ennek az ellenkezője is” – mondta.

Valójában azonban több oka lehet annak, hogy a Fidesz nem indít saját logóval ellátott jelöltet.

Szinte biztosra vehető, hogy – az előző választásokból kiindulva – a mandátum az ellenzéké lesz.

Néhány hónappal az önkormányzati fiaskó után nem hiányzik a Fidesznek, hogy újabb vereségbe szaladjon bele. A párt most inkább azt választotta, hogy háttérben marad.

A Fidesz-kétharmad közvetlenül nincs veszélyben ezen a választáson, a mandátum eddig is a Jobbiké volt. Az más kérdés, hogy hosszú távon veszélybe kerülhet, hiszen Simonka György fideszes képviselő ellen már vádat emeltek, egy másik, Boldog István körül nyomozás folyik.

Végül: a Jobbik ellen helyi szinten mostanában nem megy a Fidesznek. A megismételt jászberényi polgármester-választáson megsemmisítő vereséget szenvedett a kormánypárt. Egyértelmű, hogy országosan utcahosszal vezet a Fidesz, pont ezért akarják elkerülni azokat a hangokat, miszerint a Jobbik (és az összefogott ellenzék) megint legyőzte Orbán pártját. Emlékezetes az is, amikor a jászberényi bukás után a saját tábor fogalmazta meg azt, hogy „egyre súlyosabb vereségeket szenved a Fidesz, valamit nagyon gyorsan tenni kell”.

Vereség most biztos nem lesz, a fideszes boszorkánykonyhában úgy okoskodhattak, hogy „nem szenvedhetsz vereséget, ha el sem indulsz egy megmérettetésen”. Tennivaló azonban így is bőven van a Fidesznél, csak az a kérdés, hogy Orbán erre mennyire alkalmas – erről itt írtunk bővebben.

Megkérdeztük Pintér Tamást, hogy ő is lefutottnak tartja-e a választást. Szerinte egyértelmű, hogy a Fidesz annak gondolja, illetve azok a civil szereplők is, akiket korábban tudomása szerint megkörnyékezett a Fidesz. "Bebizonyosodott, hogy összefogással és programalapú politizálással legyőzhető Orbán Viktor, de van tétje a választásnak."

Pintér ugyanis a hvg.hu-nak azt mondta, most végleg "elüldözhető Dorkota Lajos és bandája". Dorkota a Fidesz választókerületi elnöke, a térség erős embere, akinek információnk szerint a mai napig döntő szava van a fő kérdésekben. 2013 óta ő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, azzal azonban, ha a város és a térségi országgyűlési képviselő is ellenzéki lenne, "végleg megszabadulhatnánk a Fidesztől". Dorkota ugyanakkor Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, ami a választás kimenetelétől teljesen független pozíció.

Dorkota Lajos © MTI / Ilyés Tibor

Iváncsa és az ottani polgármester elindulása a választáson külön érdekesség, ugyanis – mint arra Pintér felhívta a figyelmünket – a Modern Városok Program keretében korábban nem Dunaújvárosban, hanem Iváncsán létesült ipari park. Pintér szerint ezzel „százmillióktól esik el Dunaújváros”. Molnár egyébként évek óta jó kapcsolatot ápol Dorkotával, egy helyi ellenzéki forrásunk szerint "nem véletlen, hogy miután Iváncsára ment a pénz, Molnárnak el kellett vállalnia a névleg független jelölt szerepét".

Végül megkérdeztük a dunaújvárosi polgármestert, nem tart-e a Fidesz bosszújától, ha február közepétől a város polgármestere és a térségi képviselő is ellenzéki politikus lesz. Szerinte a Fidesznek sem érdeke komplett városokat vagy térségeket büntetni, mert az visszahullhat Orbán fejére, így ettől nem tart, ráadásul Dunaújváros is megpróbál közvetlenül EU-s forrásokhoz jutni, valamint a többi ellenzéki vezetésű nagyvárossal együttműködni.

Vezető képünkön Orbán Viktor 2016 május 31-én, a Modern Városok program dunaújvárosi állomásán