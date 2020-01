Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt.","shortLead":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves múltjából.","shortLead":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves...","id":"202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdb1df-76f9-4c79-a077-f28950435eca","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 07. 10:00","title":"Mi a betegség? Volt, amikor a szerelmet is annak tartották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8587d0c9-698f-4f51-b029-0c2b210227fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mateo újdonsága csak külsőre tűnik olyannak, mint egy rendes szőnyeg. Szenzorok borítják, és alkalmazás is tartozik hozzá.","shortLead":"A Mateo újdonsága csak külsőre tűnik olyannak, mint egy rendes szőnyeg. Szenzorok borítják, és alkalmazás is tartozik...","id":"20200106_mateo_furdoszobai_szonyeg_okosszonyeg_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8587d0c9-698f-4f51-b029-0c2b210227fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37e8c40-d036-49ce-aa17-8105e04d462a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mateo_furdoszobai_szonyeg_okosszonyeg_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 19:20","title":"Felokosított fürdőszobai szőnyeget mutattak be, mindent mér, mindent lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","shortLead":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","id":"20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132b341a-82b1-43a5-9e86-4a9325dfcf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","timestamp":"2020. január. 06. 08:56","title":"Bekeményített a rendőrség az ittas járművezetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa1fa90-0767-4b6c-b7cc-23dd7c7e66e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok korábbi népszerű városi autója a hírek szerint 2022-ben kerülhet újra piacra. ","shortLead":"Az olaszok korábbi népszerű városi autója a hírek szerint 2022-ben kerülhet újra piacra. ","id":"20200106_Visszaterhet_a_Fiat_Punto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa1fa90-0767-4b6c-b7cc-23dd7c7e66e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5a0d8-84db-480b-a6c1-736a057bb479","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Visszaterhet_a_Fiat_Punto","timestamp":"2020. január. 06. 11:50","title":"Visszatérhet a Fiat Punto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","shortLead":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","id":"20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496b04ef-cdfd-49c0-b70c-ddecc568b5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","timestamp":"2020. január. 06. 16:49","title":"Bezárt a legendás Mátyás Pince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580eac5-a9d8-49fc-8cf6-a5953d2830cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez lenne az ára annak, hogy a kakaótermesztők nem nyomorognak. De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel?","shortLead":"Ez lenne az ára annak, hogy a kakaótermesztők nem nyomorognak. De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel?","id":"20200107_Dragabb_lehet_a_csokolade_a_kakaokartell_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5580eac5-a9d8-49fc-8cf6-a5953d2830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625150fa-9833-409c-910e-1d9ab58a81db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Dragabb_lehet_a_csokolade_a_kakaokartell_miatt","timestamp":"2020. január. 07. 06:18","title":"Drágább lehet a csokoládé a kakaókartell miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy email szerint a férfi a haláláért kizárólag a Magyar Postát hibáztatja.","shortLead":"Egy email szerint a férfi a haláláért kizárólag a Magyar Postát hibáztatja.","id":"20200106_Ongyilkos_lett_a_kelebiai_posta_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40778ff2-7eaa-44c4-b9af-c4d72c9d7ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Ongyilkos_lett_a_kelebiai_posta_vezetoje","timestamp":"2020. január. 06. 10:51","title":"Öngyilkos lett a kelebiai posta vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]