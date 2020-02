Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33efe030-d93c-4c3b-98e0-a250a3bc7629","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hat motor mindegyike 450 lóerős teljesítményt ad le, ezúttal nem az aszfaltra, hanem a vízben.","shortLead":"A hat motor mindegyike 450 lóerős teljesítményt ad le, ezúttal nem az aszfaltra, hanem a vízben.","id":"20200214_jott_egy_2700_loeros_amg_amit_nem_aszfaltra_szannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33efe030-d93c-4c3b-98e0-a250a3bc7629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b79e37-9a0f-4273-9aac-1e4f4dec1fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_jott_egy_2700_loeros_amg_amit_nem_aszfaltra_szannak","timestamp":"2020. február. 14. 09:21","title":"Jött egy 2700 lóerős AMG, amit nem aszfaltra szánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek az önkormányzati választások is, a polgármesteri székekért ádáz harc kezdődött – a magyarok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek.","shortLead":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek...","id":"202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da080311-c73d-41df-a68c-228f4e8b0fe6","keywords":null,"link":"/360/202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","timestamp":"2020. február. 14. 19:00","title":"A romániai Orban úgy megy, hogy marad, az RMDSZ a túlélésért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el hirdetni a volt északmacedón miniszterelnök mögött álló párt szócsöveinek számító médiumokban. Miközben az is kiderült, hogy a hirdető cégek aligha adtak el valamit az országban, Szlovéniában is egyre nagyobb a botrány a Fidesz-közeli médiumok miatt.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el...","id":"20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7be32c-4195-4baf-aca1-2c31cf5521ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","timestamp":"2020. február. 14. 13:15","title":"Így tartották el Magyarországról az Orbánhoz szökött Gruevszki médiumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","shortLead":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","id":"20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c8a80d-a017-4412-a210-da8a7b50cb77","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","timestamp":"2020. február. 15. 12:08","title":"Új YouTube-csatornát csinált a Pesti Srácok, de azt is letiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen empatikusak.","shortLead":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen...","id":"202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74e8912-01ae-4b53-bd8e-7de6e2dd3560","keywords":null,"link":"/360/202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","timestamp":"2020. február. 15. 08:30","title":"Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb","c_author":"Jakab Péter","category":"360","description":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter, a Jobbik elnöke amellett érvel, hogy közös egyéni jelöltek mellett a Jobbik, a Momentum és az LMP alkosson egy listát, párhuzamosan egy DK-MSZP listával. ","shortLead":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter...","id":"202007_egy_jelolt_ket_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a1d6b3-5eb3-4e6d-a761-6b34401c1fd8","keywords":null,"link":"/360/202007_egy_jelolt_ket_lista","timestamp":"2020. február. 14. 15:02","title":"Jakab Péter: Egy jelölt, két lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák dokumentálhatók. A program Magyarországon még nem elérhető.","shortLead":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák...","id":"20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc888c4c-bc8c-429f-9d66-dfa13728b4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","timestamp":"2020. február. 14. 18:03","title":"Új alkalmazást adott ki a Facebook, nagyon más, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli producer. ","shortLead":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli...","id":"202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e2447-14f7-4180-b1dd-a56489c44664","keywords":null,"link":"/360/202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Készül a film Trianonról, Kálomistának cége már van hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]