Interjút adott a Pesti Hírlapnak Budapest volt főpolgármestere, Tarlós István.

A beszélgetés során Tarlós azt mondta, sosem volt elbizakodott, elég sok választást nyert meg, de – mint ismert – Karácsony Gergely ellen kikapott. Erre azt mondta, közel harminc év után ez volt az első kampány, amit kiengedett a kezéből és alapvetően nem ő vezényelt.

Ezt nem kellett volna megtenni. Ezzel együtt meg tudok barátkozni a helyzettel. Egészében nézem már a politikai pályafutásomat, és úgy vélem, érzem nincs okom elégedetlenségre. Csinálja utánam, aki fanyalog. Karácsony Gergelynek pedig innen is sok szerencsét kívánok

– mondta Tarlós az interjúban.

Arról is beszélt, hogy el kellett volna mennie a jelölti vitára. "Tiszta lelkiismerettel állítom, hogy egy ilyen vitát nem tudtam volna elveszíteni. Nem akarom részletezni az okokat, az addigi kommunikáció alapján például úgy éreztem, hogy elsősorban nem fővárosi témákról szólt volna a vita. Összesen négyen szereztünk jogot az indulásra, és anélkül, hogy bárkit is megbántanék, egyikük miatt paródiába torkollt volna a vita, és ez engem is lehúzott volna".

A győri események is Budapesten csapódtak le inkább. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 17 fideszes kerületből tíz elveszett, pedig nem voltak ismert és erős jelöltjei az ellenzéknek. Ezeket az okokat együtt kell értelmezni, már ha valaki ehhez kedvet érez.

A volt főpolgármester azt is mondta, eleinte nem akart részt venni a választásban, de Orbán Viktorral úgy állapodtak meg, hogy mégis elindul . "Végül is túlléptem a hetvenedik évemen. Harminc éve dolgozom a budapesti várospolitikában, és még a legutóbbi ciklusban is napi nettó 8-10 órát szántam a munkámra, amit hivatásomnak tekintettem. Nem tudom, hogy az utódom mennyire érzékeli már, de stresszes foglalkozás ez, állandó készenlétet, rendszerességet igényel. A főpolgármesterség olyan pozíció, amelynek során sok politikai, közvélemény előtti felelősséget kell vállalni. Még olyan ügyekért is, amiről nem is tud".

A városligeti projekttel kapcsolatban azt mondta, "sokszor olyan légből kapott információk hangzanak el, amelyeknek nem sok köze van a valósághoz. Az egyik baj a kommunikációval az volt, hogy az online felületeken hátrányba kerültünk az ellenzékkel, azon belül is a Momentummal szemben. Egyszerűen nem igaz, hogy a budapestiek kétharmada ellenezné a Liget-projektet, ami kifejezetten jó program".

Az ellenzék látványpolitizálást folytat és ebben a sorban a Liget-beruházás ellenzése is egy politikai marketing-termékké vált, akárcsak az árvízvédelem, de ilyen most a klíma-ügy is, amiben az ellenzék részéről nyomasztóan több a marketing, mint a cselekvés. Kompenzálni igyekeznek a bevándorlás ügyet

– hangoztatta Tarlós.

A hármas metró szerelvényeit illetően Tarlós azt mondta, addig volt ráhatása az ügyre, amíg megbízták a BKV-t a tendereztetéssel és a felújítással. "Nem én jártam ki a gyárba, nem én ellenőriztem a felújítási munkálatokat. A Főváros eredetileg új kocsikat akart, nem a mi ötletünk volt a felújítás. Kormánygaranciát azonban csak felújításra kaptunk. Ha nincs kormánygarancia, akkor nincs fedezet".

Felületi hibát csak a prototípus szerelvényeken találtak. Ezt a gyártó garanciában javítja, a budapestieknek egy fillérjükbe sem kerül. Az utolsó, 3. szakaszra az infrastruktúránál is úgy előkészítettük a munkálatokat, hogy az új vezetésnek csak rá kellett ütnie a pecsétet. Az első szakasz elkészült, a második is jórészben.

A hármas metró klimatizálásáról szólva azt mondta, "a Magyarországon ismert klímaberendezések valóban nem férnének be az alagútba, illetve terhelési problémát is okozna a vagonoknál. Egy német cégről tudom, hogy képes megoldani a feladatot, ezeket a berendezéseket a kocsik szerkezete is elbírná. A BKV rég elkezdte erről az egyeztetéseket. Emlékezzen csak arra, hogy a Combinók esetében is ugyanezek az érvek hangzottak el, mégis sikerült megoldani az utólagos klimatizálást. Ráadásul mi teljes akadálymentesítést biztosítottunk az M3-as metrón, míg elődeink az M2-nél összesen két állomást akadálymentesítettek".

Tarlós szerint a BKK e-jegyrendszere az egyetlen sikertelen projektünk, de az elektromos jegyrendszer elszámolása a BKK-nál nem fejeződött be. "Én tettem egy feljelentést, nem mintha bűncselekményre gyanakodtam volna, de mi sem tudtuk követni a BKK által önállóan kötött, és többször módosított szállítói szerződések útját. Kérdés, hogy a szállítói szerződésből a BKK-nak származik-e vesztesége, és ha igen, mekkora. Ha nem lesz megállapodás a beszállító és a közlekedési cég között, akkor csak egy hosszadalmas polgári peres eljárást követően derülhet ki, mi a szaldó" – fogalmazott a volt főpolgármester.

A projekt egyébként nem fulladt be, és nem állt meg, a Belügyminisztériummal együttműködve az első két lépése már 2019 október előtt a gyakorlatban is realizálódott. Egyébként a mi ciklusainkra inkább a pénzvisszaszerzések voltak jellemzőek (pl. 4-es metró), nem pedig az elvesztések

– szúrt még oda egyet Tarlós.