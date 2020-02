Marabu Féknyúz: Nicsak, kit idéz Orbán?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos javaslatra is nemet mondtak.","shortLead":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos...","id":"20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e7a1d4-3a37-4eb0-9425-ff80849e6b6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. február. 17. 18:54","title":"Orbán annyira zöld, hogy tavaly kirúgta az államtitkárt, aki a műanyag zacskók betiltásával kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4 százalékára csökkent.","shortLead":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4...","id":"20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9dcab-c1d3-422d-b420-9ae90b7624bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","timestamp":"2020. február. 17. 09:50","title":"Közel 4 százalékponttal csökkent egy év alatt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","shortLead":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","id":"202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24460809-88db-4189-978d-8bfced4de129","keywords":null,"link":"/360/202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","timestamp":"2020. február. 18. 10:00","title":"Állami naperőművek elzálogosítása követte a Mátrai Erőmű megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad. Ugyanakkor napjainkban sokunk életvitele ezzel nehezen egyeztethető. Miképp lehet feloldani ezt az ellentétet? ","shortLead":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad...","id":"20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712df74b-ea36-4816-ac5d-d7185e51fd36","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","timestamp":"2020. február. 18. 07:30","title":"Stabil háttér, ez az, amire vágyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","shortLead":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","id":"20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca117b7-1912-4995-9dab-01b5c853c888","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","timestamp":"2020. február. 17. 08:12","title":"Nem elég az FKF dolgozóinak a béremelési ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's, amely valaha az általános áruház megtestesítője volt. A hozzá hasonló mágnesbérlők válsága a bevásárlóközpontokat is alkalmazkodásra kényszeríti.","shortLead":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's...","id":"202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88fb14a-ac9f-4db7-8af0-afdeb0319497","keywords":null,"link":"/360/202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","timestamp":"2020. február. 18. 15:00","title":"Az első igazi áruház volt, most a túlélésért küzd az amerikai Macy's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643d18d4-d6db-4f86-9ff0-edad5f6a3fca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simicskó István szerint hamarosan építeni kezdik az első honvédelmi sportközpontokat.","shortLead":"Simicskó István szerint hamarosan építeni kezdik az első honvédelmi sportközpontokat.","id":"20200217_nemzeti_loterprogram_loter_honvedelmi_sportkozpont_simicsko_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643d18d4-d6db-4f86-9ff0-edad5f6a3fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f3e111-1fb6-4c18-a6ae-909d9961cef6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_nemzeti_loterprogram_loter_honvedelmi_sportkozpont_simicsko_istvan","timestamp":"2020. február. 17. 14:34","title":"Idén már tényleg lehet valami a nemzeti lőtérprogramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","shortLead":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","id":"20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9991c-129c-4ee8-a4f3-710ea84b8c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","timestamp":"2020. február. 18. 07:21","title":"Kiutalták az első tízmilliárdot a fővárosi egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]