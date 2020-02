Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","id":"20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853e63-f43e-4df8-8e37-ded18150892b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","timestamp":"2020. február. 16. 17:42","title":"Kiöregedett rocksztár, alufóliasisakos összeesküvés-elméletek: reakciók Orbán Viktor évértékelőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb180b82-d92f-4ad6-bab0-331165dc0947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi országgyűlési választáson a közös ellenzéki jelölt, Kálló Gergely nyert. A Fidesz nem állított jelöltet, az egyik független induló mögé állt be. ","shortLead":"Az időközi országgyűlési választáson a közös ellenzéki jelölt, Kálló Gergely nyert. A Fidesz nem állított jelöltet...","id":"20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_ellenzeki_gyozelem_kallo_gergely_molnar_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb180b82-d92f-4ad6-bab0-331165dc0947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b7309a-7806-4e37-a77f-e73fb8aea6e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_ellenzeki_gyozelem_kallo_gergely_molnar_tibor","timestamp":"2020. február. 16. 20:45","title":"Alacsony részvétel, nagy ellenzéki győzelem Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután hazatértek Kínából.","shortLead":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután...","id":"20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94a47f-29f6-48d8-b39c-761ce21edf3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","timestamp":"2020. február. 17. 08:39","title":"Kiengedték a kórházból a Vuhanból hazatért magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd817151-2398-478b-bdf8-753d9de12d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars felszínén is keletkezhetnek úgynevezett porördögök, vagyis \"kisméretű\" forgószelek, de szinte lehetetlen fényképet vagy videót készíteni róluk. A NASA-nak most megint sikerült.","shortLead":"A Mars felszínén is keletkezhetnek úgynevezett porördögök, vagyis \"kisméretű\" forgószelek, de szinte lehetetlen...","id":"20200218_porordog_forgoszel_mars_foto_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd817151-2398-478b-bdf8-753d9de12d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a3a4f0-931d-4288-82ec-42f5c7b11ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_porordog_forgoszel_mars_foto_nasa","timestamp":"2020. február. 18. 09:33","title":"Lefotózták a Mars egy \"szörnyét\", ez is nehezítheti az űrhajósok dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes. Szerinte Donald Trump sokkal jobb beszédet mondott volna, mint ő, de azért így is agyondicsérte önmagát. Azonban riadót is fújt a miniszterelnök, veszélyes évek jönnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes...","id":"20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af017c05-f88e-4103-8a38-192469a318bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","timestamp":"2020. február. 16. 19:18","title":"Orbán meg nem értett zseninek gondolja magát, aki még mindig retteg Sorostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A franchise-nak nagyon fontos az ország, de kénytelenek voltak így dönteni. ","shortLead":"A franchise-nak nagyon fontos az ország, de kénytelenek voltak így dönteni. ","id":"20200218_Lefujtak_a_Bondfilm_premierjet_Kinaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a657f129-1325-42a9-8450-126aef23b865","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Lefujtak_a_Bondfilm_premierjet_Kinaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 18. 12:25","title":"Lefújták a Bond-film premierjét Kínában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de a lakáshitelek állománya is látványosan nő.","shortLead":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de...","id":"20200217_keszpenz_megtakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c520dfe-db6c-417b-aa77-a2efcf544c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_keszpenz_megtakaritas","timestamp":"2020. február. 17. 14:44","title":"Ezermilliárdokat költünk bankhitelekre és állampapírokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b665d23-d035-451f-898c-40bd82e31696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kabrió kivitelű W111-es Mercedes a 70-es évek elején látta meg a napvilágot és azóta nagyon vigyáztak rá.","shortLead":"A kabrió kivitelű W111-es Mercedes a 70-es évek elején látta meg a napvilágot és azóta nagyon vigyáztak rá.","id":"20200217_magyar_nev_femjelzi_ezt_a_vagyonokert_kinalt_gyonyoru_fecske_mercedes_w111_barenyi_bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b665d23-d035-451f-898c-40bd82e31696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdddd1f8-1d41-4d51-8966-8c1f4ccc65fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_magyar_nev_femjelzi_ezt_a_vagyonokert_kinalt_gyonyoru_fecske_mercedes_w111_barenyi_bela","timestamp":"2020. február. 17. 06:41","title":"Magyar név fémjelzi ezt a vagyonokért kínált gyönyörű Fecske Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]