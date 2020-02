Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","shortLead":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","id":"20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1617fd-d316-457b-b7cf-f43e4976dd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","timestamp":"2020. február. 16. 12:07","title":"Hazaengedték a Vuhanból hazahozott magyarokat a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Déjà vu érzésünk lehet: kiad a Samsung egy különleges összehajtható telefont, és néhány korai felhasználó arról panaszkodik, valami nincs rendben vele.","shortLead":"Déjà vu érzésünk lehet: kiad a Samsung egy különleges összehajtható telefont, és néhány korai felhasználó arról...","id":"20200217_samsung_galaxy_z_flip_telefonok_utg_kijelzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efba3a0-e548-4c28-ade5-470ceaa1ec39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_galaxy_z_flip_telefonok_utg_kijelzoje","timestamp":"2020. február. 17. 10:33","title":"Néhányan 1-2 nap után törésre panaszkodnak, óvatosan kell bánni a Samsung Galaxy Z Flippel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel a piaci részesedését nem tudta elég nagyra növelni, ezért megvált szlovákiai leánybankjától az OTP.","shortLead":"Mivel a piaci részesedését nem tudta elég nagyra növelni, ezért megvált szlovákiai leánybankjától az OTP.","id":"20200217_otp_szlovakia_leanybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e0c68-f756-4a7a-9354-1f598e7bd832","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_otp_szlovakia_leanybank","timestamp":"2020. február. 17. 19:57","title":"Az OTP eladta szlovák leánybankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","shortLead":"Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál.","id":"20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb97ce47-5188-4834-9b9a-0425847f1203","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Nem_adhatjak_ki_a_szuloknek_a_tajekoztatast_a_gyerekuk_iskolaerettsegi_vizsgalatarol","timestamp":"2020. február. 17. 07:39","title":"Nem adhatják ki a szülőknek a tájékoztatást a gyerekük iskolaérettségi vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök mikrofonjait. A karkötőre emlékeztető szerkezet gyártója szerint fillérekből kihozható.","shortLead":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök...","id":"20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2175bd-62ed-4a1d-9e88-1f567296f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","timestamp":"2020. február. 17. 18:03","title":"Ezzel a 6200 forintos karkötővel minden hallgatózó mikrofon elnémítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","shortLead":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","id":"20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12184c04-b343-49c6-a6b2-354873a6a1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","timestamp":"2020. február. 17. 07:59","title":"10,3 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4 százalékára csökkent.","shortLead":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4...","id":"20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9dcab-c1d3-422d-b420-9ae90b7624bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","timestamp":"2020. február. 17. 09:50","title":"Közel 4 százalékponttal csökkent egy év alatt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c73d6a3-f926-4508-8ea7-6d0f92a456b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonunk tulajdonképpen egy kis számítógép, de azért vannak méretbeli gondok vele, ha valóban PC-helyettesítőként használnánk. A Samsung és az LG most azon vannak, hogy ne legyen probléma a telefon méretével.","shortLead":"Okostelefonunk tulajdonképpen egy kis számítógép, de azért vannak méretbeli gondok vele, ha valóban PC-helyettesítőként...","id":"20200217_samsung_dex_lg_cloud_top_eszkozok_okostelefon_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c73d6a3-f926-4508-8ea7-6d0f92a456b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb68e80e-b0d7-4107-9e98-bd93e5b95cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_dex_lg_cloud_top_eszkozok_okostelefon_szamitogep","timestamp":"2020. február. 17. 12:03","title":"Így csinálna PC-t a telefonból a Samsung és az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]