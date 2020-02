Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f05fef33-3d58-4859-a9b9-2b7e5e355cab","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A Vajdasági Magyar Szövetség nem sokkal a közelgő parlamenti választás előtt elérte, hogy minden rá adott voks 1,35-öt érjen. Zentai szerzőnk, Kókai Péter sporthasonlattal érzékelteti, miről is van szó. \r

","shortLead":"A Vajdasági Magyar Szövetség nem sokkal a közelgő parlamenti választás előtt elérte, hogy minden rá adott voks 1,35-öt...","id":"20200218_Kokai_Peter_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05fef33-3d58-4859-a9b9-2b7e5e355cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c8eb27-321a-4d7b-bd12-1074a6680c5b","keywords":null,"link":"/360/20200218_Kokai_Peter_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. február. 18. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Így focizik a Fidesz legjobb szerbiai tanítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodafogyást illusztrált a Facebook-oldalán, de a fotókat egy külföldi oldalról nyúlta. ","shortLead":"Csodafogyást illusztrált a Facebook-oldalán, de a fotókat egy külföldi oldalról nyúlta. ","id":"20200218_Kamufotoval_reklamozta_Schobert_Norbert_a_csodadietajat__gyorsan_lebukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f72dbd-923f-45c9-b86b-7d396cb41387","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Kamufotoval_reklamozta_Schobert_Norbert_a_csodadietajat__gyorsan_lebukott","timestamp":"2020. február. 18. 11:02","title":"Kamufotóval reklámozta Schobert Norbert a „csodadiétáját” – gyorsan lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","shortLead":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","id":"20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff0e68-a9b9-48f2-abff-866679705eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","timestamp":"2020. február. 18. 19:03","title":"Bemondta a SpaceX, mikor viszik az űrbe az első turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának, egy Apple Watchnak köszönhetően derült fény.","shortLead":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának...","id":"20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df289-bcef-4640-9422-e28a04b22ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","timestamp":"2020. február. 18. 13:03","title":"A tinédzser fiú csak ült a teremben, amikor az Apple Watch jelzett: baj van a szívével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túlsúly miatt órákig állt a kifutópályán a Ryanair Gran Canariára tartó járata, ám az utasok nem szállhattak ki, és még vizet sem kaptak. A Miniszterelnökség felháborítónak tartja, ahogy a légitársaság kezelte a helyzetet.","shortLead":"Túlsúly miatt órákig állt a kifutópályán a Ryanair Gran Canariára tartó járata, ám az utasok nem szállhattak ki, és még...","id":"20200218_vizsgalat_ferihegy_ryanair_miniszterlnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68109cb1-8082-49fd-884f-09c5ec4994e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_vizsgalat_ferihegy_ryanair_miniszterlnokseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:42","title":"Vizsgálatot indított a kormány a Ferihegyen veszteglő Ryanair-gép miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már ott volt, énekelt is két dalt. Közben elkotyogta, hogy jön az új albuma.\r

\r

","shortLead":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már...","id":"20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e4f44-d9e3-4ce3-ab35-b327974d2887","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","timestamp":"2020. február. 17. 13:46","title":"Adele is a mikrofonhoz lépett az esküvői bulin – és véletlenül nagy bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította hazáját.","shortLead":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította...","id":"20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ff14bf-5826-4193-8e6b-86bd88ae0c1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","timestamp":"2020. február. 19. 05:26","title":"Panama elnöke szerint az EU a hibás, amiért az országa visszakerült az adózási feketelistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban próbálhasson ki egy éttermet.","shortLead":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban...","id":"20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931722ff-2909-4586-a75f-8ab5cc7401e4","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","timestamp":"2020. február. 17. 14:06","title":"Gordon Ramsay nővé változott egy ételkóstolóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]