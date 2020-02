Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát remek ütemben halad.","shortLead":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát...","id":"20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2de0986-ee99-4a04-aed3-5858c27193dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","timestamp":"2020. február. 20. 10:41","title":"Jó hír jött a fellőtt magyar zsebműholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban egyértelműen a 108 megapixeles kamera szenzora jelenti.","shortLead":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban...","id":"20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1271371-d000-4fde-ae1e-a08d198227d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","timestamp":"2020. február. 19. 16:03","title":"Videó: Szétszedte a Xiaomi az új csúcsmobilját, hogy lássuk az óriási kameraszenzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió forintból építették. A csúszdákat az önkormányzati választások előtt adták át, akkor többeket baleset is ért.","shortLead":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió...","id":"20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f66dd0-ac29-4dfc-a596-243f2782be63","keywords":null,"link":"/elet/20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","timestamp":"2020. február. 18. 14:47","title":"Ismét sérülést okozott a választások előtt átadott óriáscsúszda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b98a9db-6c53-45c0-a0e4-39c5c9f2035e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PHASA-35 tervezését csupán két évvel ezelőtt kezdték meg a brit szakemberek, mostanra viszont már az első sikeres repülésén is túl van a szerkezet.","shortLead":"A PHASA-35 tervezését csupán két évvel ezelőtt kezdték meg a brit szakemberek, mostanra viszont már az első sikeres...","id":"20200218_elektromos_repulogep_napelemes_dron_phasa_35","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b98a9db-6c53-45c0-a0e4-39c5c9f2035e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e98572e-9873-4326-9532-fd8e63f7aed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_elektromos_repulogep_napelemes_dron_phasa_35","timestamp":"2020. február. 18. 18:03","title":"Sikeres volt a drónrepülő tesztje, ami egy évig maradhat leszállás nélkül a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","shortLead":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","id":"20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca1a7cb-7626-40ef-b6f2-604866c77977","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","timestamp":"2020. február. 19. 10:08","title":"Fojtogatta és levizelte a volt élettársát, amiért elhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznő nagyon szereti a szolgáltatót, és örül, hogy velük dolgozhat. ","shortLead":"A színésznő nagyon szereti a szolgáltatót, és örül, hogy velük dolgozhat. ","id":"20200218_A_Netflixszel_forgat_uj_filmet_Sophia_Loren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2841d24-6006-4015-9f60-b9aed4f22333","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_A_Netflixszel_forgat_uj_filmet_Sophia_Loren","timestamp":"2020. február. 18. 14:38","title":"A Netflixszel forgat új filmet Sophia Loren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]