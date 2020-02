Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tanácsot a decemberi kultúrtörvény hívta életre. ","shortLead":"A tanácsot a decemberi kultúrtörvény hívta életre. ","id":"20200219_Megalakult_a_Nemzeti_Kulturalis_Tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cbe118-1d3b-421b-a935-2772958ee6a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Megalakult_a_Nemzeti_Kulturalis_Tanacs","timestamp":"2020. február. 19. 16:00","title":"Megalakult a Nemzeti Kulturális Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel ezelőtt. A munka közben volt idő egy érdekes kísérlet elvégzésére is.","shortLead":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel...","id":"20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409cdb24-e5ec-42ec-a676-148173a972cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","timestamp":"2020. február. 19. 09:03","title":"Videó: Jeget dobtak egy 137 méter mély lyukba az Antarktiszon, és furcsa hangot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","shortLead":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","id":"20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad169b09-ac07-4a5a-af52-be6081b30dfc","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:46","title":"Schilling Árpád: Demeter Szilárd náci nyelven beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár elbukna 2-3 milliárd forintot.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint az iparűzési adó csökkentése nem élénkítené a gazdaságot, viszont Székesfehérvár...","id":"20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cc1a5b-3f25-4f52-a6d3-79d38c2504f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_CserPalkovicsnak_nem_tetszik_Vargaek_adocsokkentesi_terve","timestamp":"2020. február. 19. 20:20","title":"Cser-Palkovics nekiment Vargáék adócsökkentési tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává.","shortLead":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint...","id":"20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ad646-80bb-4d24-981c-294f600b5f52","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","timestamp":"2020. február. 19. 05:11","title":"Már több, mint kétezer koronavírus-áldozatot elismert Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve tartalmazza az összes bankszámlához kapcsolódó költséget. Ebből azonnal kiderül, hogy mennyit fizetünk azért, ha például állandóan automatából veszünk fel készpénzt, ha folyószámlahitelt görgetünk magunk előtt, de sokkoló lehet a tranzakciókról érkező SMS üzenetek összköltsége is. Sok olvasó panaszkodott arra, hogy nem találja a díjkimutatást, ezért az alábbiakban nem csak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze, hanem megmutatjuk azt is, hogy az összesítés a bankok netbankjain belül hol található meg. ","shortLead":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve...","id":"20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d602543-8130-4618-8aed-d88c315cbd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:39","title":"Hol találhatjuk meg a bankszámla díjkimutatásunkat, amiről most mindenki beszél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak álma: Selyemút az Északi-tengeren.","shortLead":"A kínaiak álma: Selyemút az Északi-tengeren.","id":"20200220_Egy_sarkkori_norveg_kikoto_lehet_az_uj_Szingapur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6a09c-9eff-404b-829c-0a9f410003f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Egy_sarkkori_norveg_kikoto_lehet_az_uj_Szingapur","timestamp":"2020. február. 20. 14:44","title":"Egy sarkköri norvég kikötő lehet az új Szingapúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797665d8-b475-4fab-a30a-4c117b814a07","keywords":null,"link":"/360/202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","timestamp":"2020. február. 20. 11:00","title":"\"A Fidesz őszülő, pocakos vezetőből akar divatos terméket faragni a fiataloknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]