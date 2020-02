Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f46fe860-6f27-4161-b71a-2b97ceac0499","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrárminiszter egy sor klímavédelmi intézkedést is bejelentett.","shortLead":"Az agrárminiszter egy sor klímavédelmi intézkedést is bejelentett.","id":"20200220_Adomentesen_lehet_meheszeti_termekeket_arulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46fe860-6f27-4161-b71a-2b97ceac0499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fffc12-85b4-4ddf-bfc3-313f7cd27f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Adomentesen_lehet_meheszeti_termekeket_arulni","timestamp":"2020. február. 20. 16:04","title":"Adómentesen lehet méhészeti termékeket árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz Bernadett szerint majdnem halálra verte őt.","shortLead":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz...","id":"20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac17951-e071-402e-8f80-5d0b8f93eff5","keywords":null,"link":"/elet/20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Orosz Bernadett szerint támadója nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdbe719-8227-4239-8e4a-b5496979581a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump politikájába nem illik bele az a döntés, amit még Barack Obama kormánya hozott a .com végződésű webcímek áráról. A 2012-es befagyasztás után most újra elindulhatnak felfelé a tarifák.","shortLead":"Donald Trump politikájába nem illik bele az a döntés, amit még Barack Obama kormánya hozott a .com végződésű webcímek...","id":"20200220_dot_com_domain_ara_aremelkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fdbe719-8227-4239-8e4a-b5496979581a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c502fa11-eab9-4525-8b06-00b67c89f2a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_dot_com_domain_ara_aremelkedes","timestamp":"2020. február. 20. 10:03","title":"Eltöröltek egy 2012-es rendelkezést, ismét drágulhatnak a .com webcímek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","shortLead":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","id":"20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46000b75-ebea-4fdf-b930-c29f6643e65c","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","timestamp":"2020. február. 20. 18:02","title":"A Lánchídon is áttekernek majd a Giro d’Italia résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben felülvizsgálati indítvány eddig nem érkezett a Kúriára.","shortLead":"Az ügyben felülvizsgálati indítvány eddig nem érkezett a Kúriára.","id":"20200220_A_Kuria_ottagu_tanacsban_biralhatja_el_ujra_a_lugos_orvos_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fc305f-dd08-4b1b-a799-3260a14a8efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_Kuria_ottagu_tanacsban_biralhatja_el_ujra_a_lugos_orvos_ugyet","timestamp":"2020. február. 20. 20:23","title":"A Kúria öttagú tanácsban bírálhatja el újra a lúgos orvos ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz kaptak állami hozzájárulást.","shortLead":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz...","id":"20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f43812-7441-4b3c-8a69-8b520f7bac53","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","timestamp":"2020. február. 20. 10:44","title":"Rivális nélkül hasítanak a Vajna-örökösök az online kaszinópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","shortLead":"Drazen Jelenicet az igazságügyi miniszter szólította fel távozásra.","id":"20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82fdf84a-46a8-4f5b-b678-0f63eaabc48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603021c-affb-4846-939e-5b59b11ee32e","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_szabadkomuves_horvat_legfobb_ugyesz_lemondas","timestamp":"2020. február. 19. 22:18","title":"Szabadkőművessége miatt kellett lemondania a horvát legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti milliárdos akár ebben is segíthetne.","shortLead":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti...","id":"20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae320939-25b1-40e9-a3ad-82d4a3d37c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","timestamp":"2020. február. 20. 09:07","title":"Érd polgármestere pénzt kér Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]