Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nem csak a köszönőbeszédében volt szenvedélyes. ","shortLead":"A színész nem csak a köszönőbeszédében volt szenvedélyes. ","id":"20200221_Joaquin_Phoenix_kicipelt_egy_borjut_a_vagohidrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbe20b-24b1-41f5-baa7-539bf56ba712","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Joaquin_Phoenix_kicipelt_egy_borjut_a_vagohidrol","timestamp":"2020. február. 21. 11:39","title":"Joaquin Phoenix kicipelt egy borjút a vágóhídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29285a7a-6148-48e8-85c5-1de8357dcb11","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A menopauza, azaz a petefészkek hormontermelésének hanyatlása, ezzel együtt az ösztrogénszint csökkenése a női szervezet természetes folyamata. Tünetei rendszerint a negyvenes évek második felében, a változókor kezdetén jelentkeznek először. Manapság azonban – bizonyos külső tényezők, illetve betegségek és azok kezelése révén – sokkal több fiatal nőt is elérhetnek ezek a változókori folyamatok. \r

","shortLead":"A menopauza, azaz a petefészkek hormontermelésének hanyatlása, ezzel együtt az ösztrogénszint csökkenése a női...","id":"remifeminplus_20200221_Valtozokori_tunetek_40_ev_alatt_klimax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29285a7a-6148-48e8-85c5-1de8357dcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2242136e-f965-4ed5-9b3a-d8af5f76bd85","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200221_Valtozokori_tunetek_40_ev_alatt_klimax","timestamp":"2020. február. 21. 07:30","title":"Változókori tünetek 40 év alatt – Egyre több nőt érint a korai menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította az Apollo-missziók által használt fedélzeti számítógép teljesítményéhez.","shortLead":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította...","id":"20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ecc6c-d1ad-4510-a36c-bb6c7f87a99e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","timestamp":"2020. február. 21. 12:03","title":"A mai mobilok töltője erősebb, mint az Apollo-11 komplett számítógépe volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elromlott az ormányuk, nem tudták, mit ehetnek és mit nem.","shortLead":"Elromlott az ormányuk, nem tudták, mit ehetnek és mit nem.","id":"20200221_Genhibasok_voltak_az_utolso_mamutok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea03c51-b436-4109-9031-4b935fe9c4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_Genhibasok_voltak_az_utolso_mamutok","timestamp":"2020. február. 21. 13:56","title":"Génhibások voltak az utolsó mamutok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai férfinak különös ötlete támadt a koronavírus miatti kényszerpihenője kapcsán, és ezzel egyből az internet sztárjává vált. Maga sem érti, mit talált a net népe olyan vonzónak abban, amit streamelt.","shortLead":"Egy kínai férfinak különös ötlete támadt a koronavírus miatti kényszerpihenője kapcsán, és ezzel egyből az internet...","id":"20200221_kinai_ferfi_alvas_elo_kozvetites_tiktok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955e1142-d22a-41cc-924f-974d082d3b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_kinai_ferfi_alvas_elo_kozvetites_tiktok","timestamp":"2020. február. 21. 08:03","title":"1,2 millió forintot keresett azzal, hogy kitette a netre a videót arról, hogyan alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965fb03d-1f70-4480-9d94-8ee29ad30b86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy raktárból vitték el a műkincset.","shortLead":"Egy raktárból vitték el a műkincset.","id":"20200220_Elloptak_Zugloban_egy_dombormuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=965fb03d-1f70-4480-9d94-8ee29ad30b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4805b9b-c773-437d-881f-5b0c26d862b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Elloptak_Zugloban_egy_dombormuvet","timestamp":"2020. február. 20. 19:30","title":"Elloptak Zuglóban egy domborművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér a véleménynyilvánítási szabadságba.","shortLead":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér...","id":"20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b86f5b-5e56-492f-b58f-bb459f3f3318","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","timestamp":"2020. február. 20. 19:19","title":"Ab: közéleti vitában szabad vírusnak nevezni az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező feladatokra van pénz. Az új városvezetés legjobb lehetősége minél olcsóbban megmutatni egy saját arculatot, csak eközben a napi működést is finanszírozni kell valamiből.","shortLead":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező...","id":"20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a71318-d431-4afd-b1e2-78df6ee5ca84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Karácsonyékra szakadhat rá, hogy a Tarlós-érában kivéreztették Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]