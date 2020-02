Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már meg is nevezték a meggyilkolt terrorista vezér utódját.","shortLead":"Már meg is nevezték a meggyilkolt terrorista vezér utódját.","id":"20200223_Tenyleg_megoltek_a_jemeni_AlKaida_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f14b3b-d2bb-4f14-8f40-bdfb263a7a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Tenyleg_megoltek_a_jemeni_AlKaida_vezetojet","timestamp":"2020. február. 23. 22:02","title":"Tényleg megölték a jemeni Al-Kaida vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi egészségre, bejuthat a méhlepényen át a magzatba egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi...","id":"20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aef6d6-622a-4905-a358-a8556426367b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","timestamp":"2020. február. 23. 08:03","title":"BPA-mentes műanyagokat használ? Most derült ki, hogy azok is károsak lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","shortLead":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","id":"20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7a484-0ac9-4271-b351-747b2bdca30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 12:55","title":"A WHO szerint problémás, hogy koronavírusos beteget \"kapcsolat nélkül\" is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csabát a Variety című lap kérdezte.","shortLead":"Káel Csabát a Variety című lap kérdezte.","id":"20200223_Duna_menti_Hollywoodrol_beszelt_a_filmugyi_kormanybiztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d31e91-88f1-4d61-92a0-308947d17003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9b98ea-ecce-4c5a-8257-393ce04f634b","keywords":null,"link":"/kultura/20200223_Duna_menti_Hollywoodrol_beszelt_a_filmugyi_kormanybiztos","timestamp":"2020. február. 23. 12:46","title":"Duna menti Hollywoodról beszélt a filmügyi kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek számára okozhat dilemmát a kérdés, amit az Adózóna egyik olvasója tett fel.","shortLead":"Többek számára okozhat dilemmát a kérdés, amit az Adózóna egyik olvasója tett fel.","id":"20200223_Kulfoldi_autopalyadij_utan_hol_kell_adozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c440325f-faab-47f7-827b-ecf2c06a11c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Kulfoldi_autopalyadij_utan_hol_kell_adozni","timestamp":"2020. február. 23. 08:52","title":"Külföldi autópályadíj után hol kell adózni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9418b509-c3c2-4946-ac0c-94d3e5676212","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Hol máshol, mint Japánban.","id":"20200222_Megcsinaltak_a_szeletelt_majonezt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9418b509-c3c2-4946-ac0c-94d3e5676212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1856af11-5177-4c87-b08b-61ef717232ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Megcsinaltak_a_szeletelt_majonezt","timestamp":"2020. február. 22. 11:44","title":"Megcsinálták a szeletelt majonézt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05426df3-85aa-4320-9455-c39137e46869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200223_soros_gyorgy_mark_zuckerberg_facebook_1_millio_forint_sms_google_terkep_uj_felulet_antarktisz_eszaki_sark_metan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05426df3-85aa-4320-9455-c39137e46869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbe8032-ae28-4a5c-b1b5-4858b5440f62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_soros_gyorgy_mark_zuckerberg_facebook_1_millio_forint_sms_google_terkep_uj_felulet_antarktisz_eszaki_sark_metan","timestamp":"2020. február. 23. 12:03","title":"Ez történt: körbeküldtek Magyarországon egy SMS-t, amit jobb, ha nem vesz komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]