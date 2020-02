Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását – közölte a Fővárosi Főügyészség vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon...","id":"20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082480f3-bca7-4edb-b114-cc1f454ecc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","timestamp":"2020. február. 23. 14:37","title":"Elrendelte a bíróság az emberöléssel gyanúsított pakisztáni letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787129c4-8572-49a2-a787-d699e20b0491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a Parlament épületétől messze lévő panelt.","shortLead":"Egy, a Parlament épületétől messze lévő panelt.","id":"20200224_Fia_baratnojetol_berelt_lakast_kozpenzbol_a_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=787129c4-8572-49a2-a787-d699e20b0491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e04a3e-8851-49f0-8de4-05fe38ed8979","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Fia_baratnojetol_berelt_lakast_kozpenzbol_a_fideszes_kepviselo","timestamp":"2020. február. 24. 08:03","title":"Fia barátnőjétől bérelt lakást a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László Kórházba szállítják őket.\r

","shortLead":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László...","id":"20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3941b813-5a2c-4f85-8590-595b6ee32f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 23. 16:54","title":"Karanténba zárják az Olaszországból hazaérkező magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs Aktuál néven futó hírmagazin szerzői azt ígérik, hogy a tisztesség, a sokszínűség és az egyensúly határozza majd meg a munkájukat.\r

","shortLead":"A Pécs Aktuál néven futó hírmagazin szerzői azt ígérik, hogy a tisztesség, a sokszínűség és az egyensúly határozza majd...","id":"20200224_fidesz_pecs_aktual_kormanykozeli_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297f053b-5bb3-4af8-bb37-22fb9dae1d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_fidesz_pecs_aktual_kormanykozeli_sajto","timestamp":"2020. február. 24. 17:47","title":"Fideszhez köthető médiamunkások indítottak online újságot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig látni a rovaroktól.","shortLead":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig...","id":"20200224_saskajaras_saskak_kenya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfd65ba-d956-43b9-87c2-99b6bdca7a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_saskajaras_saskak_kenya","timestamp":"2020. február. 24. 18:36","title":"Új videók jöttek a sáskák borította Kenyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a672c39a-3715-42f1-af54-752bb0496b4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Nagyon valószínű, hogy nem élte túl\" – ezzel a kommentárral tette ki Twitter-csatornájára Justin Chapman újságíró azt a rövid videót, melyen Mike Hughes utolsó pillanatai láthatók.","shortLead":"\"Nagyon valószínű, hogy nem élte túl\" – ezzel a kommentárral tette ki Twitter-csatornájára Justin Chapman újságíró azt...","id":"20200224_mad_mike_hughes_raketa_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a672c39a-3715-42f1-af54-752bb0496b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb13663-b796-4b60-bdcb-704019330edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_mad_mike_hughes_raketa_baleset","timestamp":"2020. február. 24. 00:03","title":"Videót közöltek a barkácsolt rakétás fenegyerek halálos tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","shortLead":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","id":"20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072704a7-2f3f-406d-aa52-1a5680c30118","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. február. 23. 16:48","title":"Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]