[{"available":true,"c_guid":"a1fb2b27-010b-4245-ad28-8188582dafff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kurt Cobain özvegye a honolului esküvőjükről mutatott meg egy képet Instagramon. ","shortLead":"Kurt Cobain özvegye a honolului esküvőjükről mutatott meg egy képet Instagramon. ","id":"20200225_Ez_az_ember_egy_angyal_volt__28_eves_eskuvoi_fotot_posztolt_Courtney_Love","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1fb2b27-010b-4245-ad28-8188582dafff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d402815-2004-4cd0-8494-bdc9d47fa663","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ez_az_ember_egy_angyal_volt__28_eves_eskuvoi_fotot_posztolt_Courtney_Love","timestamp":"2020. február. 25. 14:12","title":"\"Ez az ember egy angyal volt\" – 28 éves esküvői fotót posztolt Courtney Love","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat arab országban is megjelent a kór, a betegek mind jártak korábban Iránban.","shortLead":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat...","id":"20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e4895-cca4-49c1-9581-8f8f3f6c3ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 25. 14:36","title":"Dél-Koreában már majd ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","shortLead":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","id":"20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687df1c3-b9cd-4d76-9fbe-bf714f40eac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","timestamp":"2020. február. 25. 08:41","title":"Gyermekei szeme láttára alázta meg élettársát egy többszörös visszaeső férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb7a57d-63b3-4896-80a0-a18b12384da1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tirolban két ember mintái pozitívak lettek, és tovább vizsgálnak egy linzi férfit is.","shortLead":"Tirolban két ember mintái pozitívak lettek, és tovább vizsgálnak egy linzi férfit is.","id":"20200225_ausztria_koronavirus_gyanus_paciensek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb7a57d-63b3-4896-80a0-a18b12384da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa1ae4-de08-4927-aa19-8e7a24e7e25e","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_ausztria_koronavirus_gyanus_paciensek","timestamp":"2020. február. 25. 12:31","title":"Ausztriában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","shortLead":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","id":"20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31cb0-0d06-4ef1-b821-29a7e41db145","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:04","title":"HIV-fertőzése miatt rúgtak ki egy férfit a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Bármilyen meglepően hangzik is, a nagy járványok eddig csak rövid, átmeneti visszaesést okoztak. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat a nagy egészségügyi vészhelyzeteket vizsgáló közgazdászok munkájának bemutatásával folytatjuk.","shortLead":"Bármilyen meglepően hangzik is, a nagy járványok eddig csak rövid, átmeneti visszaesést okoztak. A közgazdasági...","id":"20200226_Koronavirus_spanyolnatha_pestis_jarvany_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61be4767-16f3-49b4-bce1-cd2a0112f2ea","keywords":null,"link":"/360/20200226_Koronavirus_spanyolnatha_pestis_jarvany_betegseg","timestamp":"2020. február. 26. 07:00","title":"Koronavírus, spanyolnátha, pestis – Végezhet-e a világgazdasággal egy járvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386c96e3-f7ac-44db-bfd2-5de4d1afc467","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az álmok tudatosításával és szabályozásával növelhetjük az énerőnket, aktiválhatjuk belső erőforrásainkat.","shortLead":"Az álmok tudatosításával és szabályozásával növelhetjük az énerőnket, aktiválhatjuk belső erőforrásainkat.","id":"20200225_Tudatos_almodas__gyakorlas_kerdese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386c96e3-f7ac-44db-bfd2-5de4d1afc467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4626293-f3c2-4b6d-8a7b-9ef09d3b9076","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200225_Tudatos_almodas__gyakorlas_kerdese","timestamp":"2020. február. 25. 08:15","title":"Tud már tudatosan álmodni? 3 tipp ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","shortLead":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","id":"20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c44819-1e2e-4936-92e0-2f33eb43814d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","timestamp":"2020. február. 26. 16:16","title":"A vizsgáztató és a buszsofőr is a bíróság elé állhat a tótkomlósi tömegszerecsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]