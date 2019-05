Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett az első osztályból","shortLead":"Hazai pályán kapott ki 4-1-re az MTK a Budapesti Honvédtól a nemzeti bajnokság 33. utolsó fordulójában és ezzel kiesett...","id":"20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40bc7-4aeb-4d79-9cc7-14b11ee8c583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22b5c5-74df-4344-b1d8-c6e215005248","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Kiesett_az_MTK_az_elso_osztalybol","timestamp":"2019. május. 19. 19:22","title":"Kiesett az MTK az első osztályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét a Huawei-csoporthoz tartozó Honor. Az új Honor 20 széria modelljeit fogják bemutatni. Hogy forgalomba hozzák-e, azt viszont egyelőre nem tudni.","shortLead":"A kényessé és képlékennyé vált helyzetben is az eredeti terv szerint megtartja kedd délutánra tervezett sajtóeseményét...","id":"20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca31352-a476-4fe2-a2c4-c44f55804f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f418d-a8ca-43f3-a785-ed4df80f2bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_honor_20_pro_bemutato_google_tiltas_android","timestamp":"2019. május. 20. 20:20","title":"Megtartja holnapi bemutatóját Huawei/Honor, de nagy kérdés, hogy utána mi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802e6f42-b0f1-4b3b-b9f1-c72dadcebed0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2011-ben indult, hétfőn pedig véget ért minden idők legnézettebb sorozata. Aki végignézte, annak nyolc évadon, 73 részen, számtalan gyilkosságon, szexjeleneten és meglepetésen kellett átverekednie magát. A Trónok harca nem az első kultsorozat, amely megosztja az embereket, de kevés tévés vállalkozásnak voltak ennyire elkötelezettek a rajongói és a fanyalgói. A sorozat lezárása alkalmából megpróbáltuk megérteni a saját hozzáállásunkat a Trónok harcához. (Minimális spoilerezéssel.)","shortLead":"2011-ben indult, hétfőn pedig véget ért minden idők legnézettebb sorozata. Aki végignézte, annak nyolc évadon, 73...","id":"20190520_Vegre_vege_a_Tronok_harcanak_De_megis_miert_neztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802e6f42-b0f1-4b3b-b9f1-c72dadcebed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cfcd12-1b7d-407c-9fb5-ac08b7998fe8","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Vegre_vege_a_Tronok_harcanak_De_megis_miert_neztuk","timestamp":"2019. május. 20. 20:00","title":"Végre vége a Trónok harcának. De mégis, miért néztük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Címzett: Cannes. Aláíró: Quentin. Tárgy: Ne spoilerezzetek!","shortLead":"Címzett: Cannes. Aláíró: Quentin. Tárgy: Ne spoilerezzetek!","id":"20190520_Tarantino_utalja_a_spoilerezest_nyilt_levelet_irt_Canneshoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddab341-15cb-4fc1-8c3e-7908c8fafc9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Tarantino_utalja_a_spoilerezest_nyilt_levelet_irt_Canneshoz","timestamp":"2019. május. 20. 16:25","title":"Tarantino utálja a spoilerezést: nyílt levelet írt Cannes-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak egy vascsővel leütötték a 66 éves férfit, aki a kórházba szállítását követően életét vesztette. A hajdú-bihari rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőket.","shortLead":"A gyanúsítottak egy vascsővel leütötték a 66 éves férfit, aki a kórházba szállítását követően életét vesztette...","id":"20190519_Hajduhadhaz_emberoles_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac609173-2c84-4336-9a36-930c6e46e336","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Hajduhadhaz_emberoles_rendorseg","timestamp":"2019. május. 19. 15:15","title":"Hatezer forintért és némi édességért ütöttek agyon egy férfit Hajdúhadházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","shortLead":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","id":"20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9e2355-eb8d-42e1-a2fd-3c3f19a6e181","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","timestamp":"2019. május. 19. 15:56","title":"22 ezer dollárért kelt el egy papírtányér, amelyre Kurt Cobain felírt egy setlistet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7372d4b-a0ea-4c20-b289-e1f78d680710","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frédéric von Anhalt herceg május 20-án érkezik a magyar fővárosba, és három napig marad. ","shortLead":"Frédéric von Anhalt herceg május 20-án érkezik a magyar fővárosba, és három napig marad. ","id":"20190520_Budapestre_latogat_Gabor_Zsazsa_ozvegye_Frederic_von_Anhalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7372d4b-a0ea-4c20-b289-e1f78d680710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b80e30b-4d2a-4f9c-891c-67138808f0e0","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Budapestre_latogat_Gabor_Zsazsa_ozvegye_Frederic_von_Anhalt","timestamp":"2019. május. 20. 11:44","title":"Budapestre látogat Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Huawei eszközeivel rendelkező magyarok is aggódva figyelték a hétfői híreket. Pánikra azonban nincs ok, a telefonok most is ugyanúgy működnek, mint eddig, senkit nem ért hátrány a Google döntése miatt. ","shortLead":"A Huawei eszközeivel rendelkező magyarok is aggódva figyelték a hétfői híreket. Pánikra azonban nincs ok, a telefonok...","id":"20190521_huawei_google_android_operacios_rendszer_gmail_play_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacffb6d-610a-4d5e-aa7a-b0703808bac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_google_android_operacios_rendszer_gmail_play_store","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"Megnyugodhat: a Huawei telefonjai most is ugyanúgy működnek, mint tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]