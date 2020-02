Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszaporodtak azok a termékek az Amazonon, amelyekről az eladók azt állítják, képesek végezni a koronavírussal, ezért a cég úgy döntött, ideje közbelépni.","shortLead":"Megszaporodtak azok a termékek az Amazonon, amelyekről az eladók azt állítják, képesek végezni a koronavírussal, ezért...","id":"20200225_amazon_koronavirus_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a7d08c-f734-486f-aa85-788355713aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_amazon_koronavirus_atveres","timestamp":"2020. február. 25. 13:03","title":"Koronavírus: Lecsapott az Amazon, törölte a megtévesztő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","shortLead":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","id":"20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2a3cc0-b716-47a3-b260-5d854c7067cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","timestamp":"2020. február. 24. 16:36","title":"3-as metró: rövidesen lezárnak két belvárosi megállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfőt Horváth Aladár roma jogvédő jelentette fel becsületsértés és hivatali visszaélés miatt.","shortLead":"A kormányfőt Horváth Aladár roma jogvédő jelentette fel becsületsértés és hivatali visszaélés miatt.","id":"20200225_gyongyospata_orban_viktor_uszitas_horvath_aladar_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0c2256-9b59-4625-8c11-1560aca1c1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_gyongyospata_orban_viktor_uszitas_horvath_aladar_feljelentes","timestamp":"2020. február. 25. 20:10","title":"Gyöngyöspata: elutasították az Orbán elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam medencéjének országaira a népességrobbanás a jellemző, így a víz egyre fontosabb természeti erőforrássá válik.","shortLead":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam...","id":"202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254b0bde-629a-4e13-984f-f22fd68711ea","keywords":null,"link":"/360/202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","timestamp":"2020. február. 24. 13:00","title":"Egyiptom \"a Nílus ajándéka\", de mostantól Etiópia is az akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","shortLead":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","id":"20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb747e44-fb23-499a-80f0-c576960e968b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","timestamp":"2020. február. 25. 16:58","title":"Királyi limuzinnak készült ez a hosszított Audi A8, amely most eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott életrajzokkal meghamisítani a tényeket.","shortLead":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott...","id":"20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299bc21f-561e-4e0d-92e9-359210b026b3","keywords":null,"link":"/elet/20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. február. 25. 16:25","title":"Nyáry Krisztián: Fasiszta vagy kommunista írót is szabad tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6bc02-b926-45a7-bba0-4859e8e6d44a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Takarítanak és áramot termelnek – ilyen tornyokkal képzeli el a nagy csendes-óceáni szemétsziget felszámolását Honglin Li. ","shortLead":"Takarítanak és áramot termelnek – ilyen tornyokkal képzeli el a nagy csendes-óceáni szemétsziget felszámolását Honglin...","id":"202008_tengeri_tisztitotornyok_almok_tengerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f6bc02-b926-45a7-bba0-4859e8e6d44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854aac82-e19d-4a86-8621-d58e5fa38450","keywords":null,"link":"/360/202008_tengeri_tisztitotornyok_almok_tengerre","timestamp":"2020. február. 25. 16:00","title":"Merész ötlet, de működhet a torony, amely takarít és áramot is termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]