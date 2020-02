Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erzsébetváros polgármestere szerint a bulinegyed szabályozása akár már a tavasszal életbe léphet. A tüntetés óta pedig néha odaszólnak neki az utcán, hogy „te rohadt, szemét állat”.","shortLead":"Erzsébetváros polgármestere szerint a bulinegyed szabályozása akár már a tavasszal életbe léphet. A tüntetés óta pedig...","id":"20200224_Niedermuller_Kiszoritanam_a_taxisokat_is_mert_ok_is_viszik_a_drogot_egyik_helyrol_a_masikra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5c23ea-fb55-400b-a83d-fcadeb450fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Niedermuller_Kiszoritanam_a_taxisokat_is_mert_ok_is_viszik_a_drogot_egyik_helyrol_a_masikra","timestamp":"2020. február. 24. 13:55","title":"Niedermüller: Kiszorítanám a taxisokat, mert ők is viszik a drogot egyik helyről a másikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","shortLead":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","id":"20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b36d-c58e-4412-8794-669a2250c9f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","timestamp":"2020. február. 25. 18:14","title":"450 millió forinttal segítette Havasi Balázs külföldi koncertjeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft úgy döntött, mobilokra is elérhetővé teszi a windowsos PC-ket védő Defender szolgáltatását, ami a független ítészek szerint több mint remek vírusirtó.","shortLead":"A Microsoft úgy döntött, mobilokra is elérhetővé teszi a windowsos PC-ket védő Defender szolgáltatását, ami a független...","id":"20200224_microsoft_windows_defender_ios_android_virusirto_mobilokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a44aab-abd2-455e-81b7-726e7b092602","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_microsoft_windows_defender_ios_android_virusirto_mobilokra","timestamp":"2020. február. 24. 17:23","title":"Mobilokra is kiadja a Microsoft a Windows Defendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","shortLead":"Az újdonsággal alig több mint 4 másodperc alatt letudható a 0-100-as gyorsulás.","id":"20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88c4d43-78b4-4f51-b18f-a7c73c3426d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe79bb4-e952-4349-800f-a1f08e5f1361","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_itt_a_mercedes_amg_gla_421_loeros_kompakt_szabadidoautoja","timestamp":"2020. február. 26. 11:31","title":"Itt a Mercedes 421 lóerős kompakt szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal (COVID-19), és hatan vesztették életüket a fertőzés miatt kialakult betegségben – írja a Corriere della Sera.","shortLead":"Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal (COVID-19), és hatan vesztették...","id":"20200224_koronavirus_fertozes_halottak_szama_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a19b3c-0a87-4f23-89bb-e9a4440ceccd","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_fertozes_halottak_szama_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 24. 16:02","title":"Már hat halottja van a koronavírus-fertőzésnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","shortLead":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","id":"20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535a059-379e-49bb-ac50-255e1ede7098","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. február. 25. 18:04","title":"Rendszeressé válik a 13. havi nyugdíj Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3474c55c-5182-4474-a36c-85546e839ce5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus harminc évig irányította az országot.","shortLead":"A politikus harminc évig irányította az országot.","id":"20200225_hoszni_mubarak_meghalt_egyiptom_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3474c55c-5182-4474-a36c-85546e839ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bf74c5-f559-47b3-810a-8a2bed007d20","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_hoszni_mubarak_meghalt_egyiptom_elnok","timestamp":"2020. február. 25. 12:21","title":"Meghalt Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is. \r

\r

","shortLead":"Eze Favour Ngozi körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul is...","id":"20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=455f65d8-7d72-4cbf-b525-5c9060e1ce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf7d99d-d9a9-4e90-82d4-e8ee419ca223","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Eltunt_egy_12_eves_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. február. 26. 06:00","title":"Eltűnt egy 12 éves lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]