Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M3-as autópályán.","shortLead":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M3-as autópályán.","id":"20200226_Baleset_miatt_lezartak_az_M3as_autopalyat_Tiszaujvarosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55d030e-c68b-4ab9-9ae4-9b863879a014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_Baleset_miatt_lezartak_az_M3as_autopalyat_Tiszaujvarosnal","timestamp":"2020. február. 26. 08:08","title":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópályát Tiszaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","id":"20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e15a9-7c16-4514-8ee5-fdfd2e52a1eb","keywords":null,"link":"/elet/20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","timestamp":"2020. február. 27. 11:48","title":"Minden idők legnagyobb lottónyereménye vár gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről számol be. ","shortLead":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről...","id":"20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d36752-d27a-4fc1-a54a-6996ee704ace","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 26. 11:48","title":"Bedrogozták, megerőszakolták, fogva tartották – állítja Duffy Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak semmi udvariaskodás. ","shortLead":"Csak semmi udvariaskodás. ","id":"20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f62b7-450a-4d84-adc7-11463c26109e","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","timestamp":"2020. február. 26. 16:20","title":"„Hívjatok csak Harrynek” – kérte Harry herceg egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is megsérült, s ezért nem sikerült a diadalmas visszatérés a tiltott szerek használata miatti eltiltás letelte után. A sportoló hivatalosan még be nem jelentett visszavonulásáról a The New York Times írt.","shortLead":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is...","id":"20200226_Sarapova_visszavonul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d6ad7-9791-4219-9b11-3ec106cbe32c","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Sarapova_visszavonul","timestamp":"2020. február. 26. 19:21","title":"Visszavonul Sarapova ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórájából már több verzió is megjelent, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérszolgáltatások ne bővülnének vagy okosodnának tovább.","shortLead":"Az Apple okosórájából már több verzió is megjelent, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérszolgáltatások ne bővülnének...","id":"20200226_apple_watch_okosora_eletmentes_ekg_meres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00fce6-ccca-4920-a120-eb77afa132f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_apple_watch_okosora_eletmentes_ekg_meres","timestamp":"2020. február. 26. 20:15","title":"Még több életet mentene meg az Apple a Watch okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","shortLead":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","id":"20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66e1cb-a899-40cf-80b7-0979357a805f","keywords":null,"link":"/sport/20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","timestamp":"2020. február. 26. 12:53","title":"15 évesen elhunyt egy békési kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6bc02-b926-45a7-bba0-4859e8e6d44a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Takarítanak és áramot termelnek – ilyen tornyokkal képzeli el a nagy csendes-óceáni szemétsziget felszámolását Honglin Li. ","shortLead":"Takarítanak és áramot termelnek – ilyen tornyokkal képzeli el a nagy csendes-óceáni szemétsziget felszámolását Honglin...","id":"202008_tengeri_tisztitotornyok_almok_tengerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f6bc02-b926-45a7-bba0-4859e8e6d44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854aac82-e19d-4a86-8621-d58e5fa38450","keywords":null,"link":"/360/202008_tengeri_tisztitotornyok_almok_tengerre","timestamp":"2020. február. 25. 16:00","title":"Merész ötlet, de működhet a torony, amely takarít és áramot is termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]