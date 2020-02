Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből. Ezzel nemcsak azt kockáztatja, hogy nem jut pénz az épület állagának a megóvására, korszerűsítésre, felújításra, hanem végső soron még az áram- és vízdíjak kiegyenlítése is gondot jelenthet, emiatt pedig leállhat a lift, vagy nem lesz miből öntözni a kertet. Szerencsére van megoldás arra, hogy fizetésre bírjuk felelőtlen tulajdonostársunkat.","shortLead":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből...","id":"mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec06f27-b58e-4e7e-8179-e0b5f88dc3a4","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","timestamp":"2020. február. 26. 11:30","title":"Nem köteles tűrni, ha egy lakástulajdonos elblicceli a közös költséget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","shortLead":"Mindenki, aki a Rómától északra fekvő területeken járt, maradjon otthon két hétig – kérik körlevélben. ","id":"20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7bffbb-f969-41ba-80b3-8fa99c6d8b56","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE","timestamp":"2020. február. 26. 11:24","title":"A fertőzési gócpontokból érkezőket önkéntes távolmaradásra szólította fel az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","shortLead":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","id":"20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b549ee-2e2e-40e2-9214-8864cf139950","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 27. 15:48","title":"Részletezte a Wizz Air, mely járatait érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadad24d-3b71-433e-9513-1a65818d0196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egy balul elsült postarablásáról szóló film, a Wartburg 2016-ban elnyerte a Kusturica által alapított filmfesztivál fődíját. ","shortLead":"Az egy balul elsült postarablásáról szóló film, a Wartburg 2016-ban elnyerte a Kusturica által alapított filmfesztivál...","id":"20200227_Online_megnezheto_Emir_Kusturica_kedvenc_magyar_kisfilmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadad24d-3b71-433e-9513-1a65818d0196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28903755-4d1d-405d-af4d-d1c53512dc24","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Online_megnezheto_Emir_Kusturica_kedvenc_magyar_kisfilmje","timestamp":"2020. február. 27. 13:37","title":"Ingyen megnézhető Emir Kusturica kedvenc magyar dokumentumfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba kerülhet. Közben kérdés, hogy ha a kormány ellenőrzése alá vonja az újrahasznosítását, érvényesülhetnek-e egyidejűleg a klímavédelmi célok is.","shortLead":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba...","id":"202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d091887-b916-4897-b525-4830a607428d","keywords":null,"link":"/360/202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","timestamp":"2020. február. 27. 07:00","title":"40 forinttal is drágulhat az ásványvíz a betétdíjtól, állami cég húzhat hasznot a visszaváltásból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország déli felében várható igazán rossz idő ma.","shortLead":"Az ország déli felében várható igazán rossz idő ma.","id":"20200226_Villamlast_jegesot_nehany_helyen_havat_hoz_a_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65dae16-fe1c-418b-bc89-7035bfc3bc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Villamlast_jegesot_nehany_helyen_havat_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2020. február. 26. 07:14","title":"Villámlást, jégesőt, néhány helyen havat hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","shortLead":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","id":"20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc2c4e-644a-4454-9c5e-600218490f33","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 20:06","title":"Elmaradhat a brazil Trump magyarországi útja a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c","c_author":"Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Rétestészta-hosszúságúra nyújtja a Fidesz a nemzeti konzultációnak mondott legújabb kormánypropaganda-akciót. A feltett kérdésekre Orbán már rég eldöntötte a választ, miközben a problémákat részben maga idézte elő.","shortLead":"Rétestészta-hosszúságúra nyújtja a Fidesz a nemzeti konzultációnak mondott legújabb kormánypropaganda-akciót. A feltett...","id":"202009__nemzeti_konzultacio__manipulalt_kerdesek__sugalmazott_valaszok__csepegtetett_uszitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59c8fd-ef3e-4792-80da-de7c344d2fda","keywords":null,"link":"/360/202009__nemzeti_konzultacio__manipulalt_kerdesek__sugalmazott_valaszok__csepegtetett_uszitas","timestamp":"2020. február. 27. 11:00","title":"A kormány rendíthetetlenül uszít a romák, a rabok és a menekültek ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]