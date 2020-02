Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 órán belül három új koronavírus-fertőzöttet találtak Görögországban, a hatóságok ezért sűrűbb járőrözést terveznek a görög szigetvilágban. A Facebook időközben lemondta idei egyik legfontosabb eseményét, az F8 fejlesztői konferenciát, szintén a járvány miatt. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a kórokozó terjedéséről.","shortLead":"24 órán belül három új koronavírus-fertőzöttet találtak Görögországban, a hatóságok ezért sűrűbb járőrözést terveznek...","id":"20200228_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_28","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c4081-a511-4bf3-9a84-42b2a3c51156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a290e4b5-2c55-4fe8-9c70-2e144b6126eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_28","timestamp":"2020. február. 28. 06:45","title":"Elmarad a genfi autószalon, már a szenteltvíztől is félnek – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi palacsintanapot, a Pancake day-t. ","shortLead":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi...","id":"20200226_Palacsintas_bunuldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270e7cd9-2274-42a5-8142-942fbae8727c","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Palacsintas_bunuldozes","timestamp":"2020. február. 26. 17:09","title":"A surrey-i rendőrség palacsintákkal keresi a bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Az uniós felzárkóztatási támogatások élharcosává lépett elő Orbán Viktor a brüsszeli költségvetési vitában.","shortLead":"Az uniós felzárkóztatási támogatások élharcosává lépett elő Orbán Viktor a brüsszeli költségvetési vitában.","id":"202009__unios_koltsegvetes__szukmarku_befizetok__magyar_igenyek__kudarcos_start","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d7f54c-38a0-41e0-bb46-209b57dce8f8","keywords":null,"link":"/360/202009__unios_koltsegvetes__szukmarku_befizetok__magyar_igenyek__kudarcos_start","timestamp":"2020. február. 28. 13:00","title":"Orbán központi szerepbe manőverezte magát az EU-s költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapat edzője és másodedzője is kapcsolatba kerülhetett a koronavírus miatt lezárt olasz területeken élőkkel.","shortLead":"A csapat edzője és másodedzője is kapcsolatba kerülhetett a koronavírus miatt lezárt olasz területeken élőkkel.","id":"20200226_budapest_honved_koronavirus_olasz_edzo_giuseppe_sannino","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaf71cf-be78-4808-9c65-eb35c6f4a243","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_budapest_honved_koronavirus_olasz_edzo_giuseppe_sannino","timestamp":"2020. február. 26. 17:57","title":"\"Karanténba\" rakja olasz edzőjét a Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját múltjával szembesül.\r

\r

","shortLead":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját...","id":"20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d430385-83cd-4dad-8375-e7cee2d7d10b","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","timestamp":"2020. február. 27. 09:57","title":"Stohl András újraéli a balesetét a színpadon: terápiaként fogja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint fertőtlenítik az uszodát, a sportolók pedig tünetmentesek.","shortLead":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint...","id":"20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90653eba-b851-4cc6-b2fc-f42885964189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","timestamp":"2020. február. 26. 20:37","title":"Nem zárják be a Nyéki Imre Uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","shortLead":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","id":"20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdcb4f6-5453-4d93-b92f-4adc08b21036","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","timestamp":"2020. február. 27. 17:32","title":"Jelentős havazásra figyelmeztet a közút az északi megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több erőszakos bűncselekmény miatt folyik eljárás a fiúval szemben.","shortLead":"Több erőszakos bűncselekmény miatt folyik eljárás a fiúval szemben.","id":"20200227_Letartoztattak_a_nevelonojet_bantalmazo_17_eves_fiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaee1bd-8feb-47b9-bde7-ecd83ba51daa","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Letartoztattak_a_nevelonojet_bantalmazo_17_eves_fiut","timestamp":"2020. február. 27. 19:12","title":"Letartóztatták a nevelőnőjét bántalmazó 17 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]