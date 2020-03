Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van a ráfutásos balesetek megelőzésében. A motorosoknál ez nem ennyire egyszerű, ezért több tervező a bukósisakba épített féklámpával próbálkozik. ","shortLead":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van...","id":"202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221560dd-d8dc-43c3-bdd8-ca38322231e5","keywords":null,"link":"/360/202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","timestamp":"2020. március. 01. 09:00","title":"Ha minden motoros ilyen bukósisakot viselne, sok baleset lenne elkerülhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

","shortLead":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

","id":"20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d118fbc4-d848-4940-8069-4fdb897d7986","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:45","title":"Terjed a koronavírus a briteknél, újabb 12 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen keltek ki. Tiltakozásként a csapatok játékosai nem voltak hajlandóak játszani. ","shortLead":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa...","id":"20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aa5dc3-fe8a-4d6a-b13f-1c7ea1a4cd17","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","timestamp":"2020. február. 29. 21:42","title":"Botrányt okoztak a szurkolók a Bayern meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el a karantént, de rá kevesebb egy hétre, most csütörtökön újra jelentkeztek nála a betegség tünetei. ","shortLead":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el...","id":"20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320c36e0-5642-4dd3-b844-c8925361e109","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 10:04","title":"Másodszor is elkapta a koronavírust egy nő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval több szavazatot kapott, mint ahogyan azt a közvélemény-kutatások előzőleg mérték. Magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe.","shortLead":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval...","id":"20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3df25-9acb-4f26-836b-47af685037e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Legyőzte az ellenzék Fico pártját a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A guatemalai gyerekmunkát a Channel 4 dokumentumfilmje leplezte le. A cégeknek van miért magyarázkodniuk.","shortLead":"A guatemalai gyerekmunkát a Channel 4 dokumentumfilmje leplezte le. A cégeknek van miért magyarázkodniuk.","id":"20200301_Nyolceves_gyerekek_szedtek_a_kavet_a_Starbucksnak_es_a_Nespressonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6220ad43-81ca-4b78-bd12-c948c7dd6dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_Nyolceves_gyerekek_szedtek_a_kavet_a_Starbucksnak_es_a_Nespressonak","timestamp":"2020. március. 01. 13:15","title":"Nyolcéves gyerekek szedték a kávét a Starbucksnak és a Nespressónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcf20dc-37a3-426e-9020-13dfa70219ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni hatóságok jóval alacsonyabb számot közöltek korábban.","shortLead":"Az iráni hatóságok jóval alacsonyabb számot közöltek korábban.","id":"20200228_BBC_legalabb_210_halottja_van_mar_a_jarvanynak_Iranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcf20dc-37a3-426e-9020-13dfa70219ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6baa71-c1f1-4586-a726-af8c8144278c","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_BBC_legalabb_210_halottja_van_mar_a_jarvanynak_Iranban","timestamp":"2020. február. 28. 19:40","title":"BBC: legalább 210 halottja van már a koronavírus-járványnak Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]