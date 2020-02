Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol sok dolgot érintenek meg egymás után az utazók – summázható amerikai szakemberek kutatási eredménye.

Budapesten tovább erősödött a DK. ","shortLead":"Budapesten tovább erősödött a DK. Két szocialista polgármester is átlép a DK-ba

Gyurcsányt 97 százalékkal választották újra, az egészségügyet látjuk a legnagyobb problémának, Lovas-fáklyás felvonulást szervez Budapesten a Mi Hazánk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.

Radar360: Vizsgálat Ryanair-ügyben, hamarosan indul az űrturizmus

A Cnetnél arra voltak kíváncsiak, vajon mi történik, ha különböző magasságokból leesik (leejtik) a Samsung Galaxy Z Flip és a megújult Motorola Razr telefon. A kísérletet nem tudományos tesztnek szánták, inkább csak a napi használatot próbálták szimulálni.

Törnek? Nem törnek? Leejtették a legújabb összecsukható telefonokat

A brit Országos Kiberbiztonsági Központ egészen biztosra veszi, hogy a GRU áll a tavaliy kibertámadás mögött, ami Grúziát érte.

Az orosz hírszerzést vádolja London és Washington a Grúzia elleni kibertámadásokkal

Guzmics Zsombor anyósa fillérekért jutott egy kisebb telekhez, amin eleinte nem lehetett építkezni, de egy rendeletmódosítás miatt ennek már nincs akadálya. A terület időközben viszont gazdát cserélt.

A kispesti polgármester munkatársa megvett egy értéktelen telket, amiből később értékeset csinált az önkormányzat

A miniszterelnök idei évértékelője minden erőlködés nélkül lett felejthető, minden eleménél azt érezhette hallgatósága, hogy „ezt már hallottam", „ezt mintha már mondta volna." Borítékolható volt, hogy egy kis szocialista rémkormányok-ozás után jönnek az elért, vélt vagy valós sikerek, Soros György mellett elrejt néhány humorbonbont is, ahogyan a honi ellenzék is megkapja a magáét. Nincs új a Várkert Bazár többszörösen átadott falai között. 