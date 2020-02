A kormány és a szakértők szerint is kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot, éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk az összes információval, amit a betegségről, a megelőzésről és a hatósági intézkedésekről tudni kell. Cikkünkben nemcsak arra igyekszünk választ adni, mik a COVID-19 legjellemzőbb tünetei, hanem arra is, hova fordulhatunk hiteles információkért, mi a teendőnk, ha attól tartunk, elkaptuk a vírust. Mi a különbség az influenza és a koronavírus között? Hogyan előzhetem meg? Lemehetek a háziorvoshoz? Minden, amit a következő hetekben tudni kell.

Mik a koronavírus tünetei?

A világban jelenleg négy olyan koronavírust ismerünk, ami embereket is fertőz. A jelenlegi járványt a COVID-19 névre keresztelt koronavírus okozza, ami – a többihez hasonlóan – sok esetben csak enyhe típusú megfázást okoz. Sőt, akár teljesen tünetmentes is lehet, aki elkapja. Éppen ezért olyan nehéz felismerni.

Az Egészségkalauz összegyűjtötte, mik azok a tünetek, amik koronavírusra utalhatnak. Gyanakodjunk, ha

tüneteink Kínából, Ázsiából való hazautazást követően jelentkeznek.

korábban közeli kapcsolatba kerültünk olyan személlyel, akit bizonyítottan koronavírussal diagnosztizáltak.

magas lázunk van.

szárazon köhögünk.

légzési nehézségeink vannak.

gyengének, fáradékonynak érezzük magunkat.

Miben különbözik egy sima influenzától vagy náthától?

Könnyebb a dolgunk, ha náthásak vagyunk, az ugyanis nem jár lázzal, legfeljebb hőemelkedéssel, és az is csak néhány napig tart. A náthás betegnek nincsenek izomfájdalmai, erős fejfájása, alig köhög. Viszont erősen folyik az orra, tüsszög és fáj a torka, ami nem jellemző a koronavírusra. Az influenzával már könnyebb összetéveszteni a tüneteket, de az erős ízületi fájdalmak, torokfájás és erős, fájdalmas köhögés, valamint a hányinger, hasmenés is inkább az influenzára, mint a koronavírusra utal.

Mennyire halálos a koronavírus okozta tüdőgyulladás?

Erről egyelőre nincsenek pontos számok, a halálozási arány még Kínán belül is különbözik. Vuhan városban, ahol a koronavírus még tavaly decemberben először felütötte a fejét, a fertőzöttek 2-4 százaléka halt bele a betegségbe, míg Kína többi súlyosan érintett részein a halálozási arány feltűnően alacsonyabb, 0,7 százalék körüli. A WHO szakértője szerint ennek az lehet az oka, hogy a vuhani hatóságok a legelső időkben még azonosítani sem tudták, és az egészségügyi rendszer még egyáltalán nem volt felkészülve. Az első betegek így már súlyos állapotban kerülnek kórházba, amikor nehezebb rajtuk segíteni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 44 ezer betegen végzett vizsgálatai szerint a páciensek

81 százaléka enyhe tünetekkel küzd

14 százalékuknak súlyosak a tünetei

5 százalékuk kerül kritikus állapotba.

A jelenlegi számok szerint a koronavírusnak az esetek 1-2 százalékában, a súlyos esetek 5-10 százalékában halálos a kimenetele. Ez magasabb, mint az influenzáé, viszont jóval alacsonyabb, mint a SARS (9,6 %) vagy a MERS járványoké (34,5 %), melyeket szintén koronavírus okozott.

Gyógyítható a koronavírus?

A vírus ellen jelenleg nincs oltóanyag és gyógyszer sem. A súlyos esetekben segítik a beteg légzését, amíg az immunrendszerük legyőzi maguktól a vírust. Enyhe lefolyású esetekben is csak a tüneteket csökkentik, például lázcsillapítással. Kutatók már dolgoznak az oltóanyagon és egy vírusölő szeren is, de ezek egyelőre még nem értek el a kísérleti szakaszba sem.

Hogyan előzhetem meg a betegséget?

Magyarországon belül jelenleg nincs szükség semmilyen külön intézkedésre, szájmaszkot is feleslegesen hordunk. Ha mégis olyan helyre utazunk, ahol voltak megbetegedések, ott a maszk és a gyakori kézmosás segíthet – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. A szakember kiemelte, hogy a koronavírus nagyon érzékeny, a hideget jól tűri, a meleget viszont nem, ráadásul a fertőtlenítő szerek is elpusztítják. Az is evidens, hogy közlekedési eszközön ne fogjunk meg puszta kézzel tárgyakat – ez az influenza esetében is jól működik.

A WHO ajánlása szerint

mossunk alaposan kezet, a szappan vagy a fertőtlenítő folyadék megöli a vírust.

tüsszentéskor vagy köhögéskor zsebkendővel takarjuk el az arcunkat, majd utána mossunk kezet.

Ne érjünk a szemünkhöz, az orrunkhoz, vagy a szánkhoz. Ha ugyanis előtte érintkeztünk a vírussal, így sokkal könnyebben juthat a szervezetünkbe.

Ne kerüljünk túl közel köhögő, tüsszögő vagy lázas emberekhez. A legideálisabb az egy méter távolság.

Most akkor kezdjem felhalmozni az élelmiszert?

Semmiképpen se. Ezt nemcsak mi mondjuk, hanem az Országos Kereskedelmi Szövetség is. Közleményük szerint bár egyes tartós élelmiszerek iránt megnőtt a kereslet, nem kell áruhiányra számítani, és indokolatlan a lakossági felhalmozás. Néhány esetben előfordulhat, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban bizonyos tartós élelmiszerek feltöltési üteme nem tudja követni a megnövekedett keresletet, de az áruházakban az árukészlet stabilan rendelkezésre áll, a polcok feltöltése folyamatos.

Vámos György, a szervezet főtitkára hangsúlyozta: szükségtelen, hogy a családok a megszokott életvitelükhöz képest soron kívüli bevásárlásokat iktassanak be. Véleménye szerint

Magyarországon a pánikkeltés okozhat gondot a boltok működésében, a vírushelyzet nem.

Elutazhatok a koronavírussal érintett területekre?

Ezt természetesen senki nem tilthatja meg, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium is arra kér mindenkit, hogy csak halaszthatatlan ügyben menjünk, és akkor is jól fontoljuk meg. Mondanunk sem kell, hogy a vesztegzár alá vett településekre a hatósági zár miatt nem lehet bemenni. A konzuli szolgálat országonkénti utazási tanácsait ide kattintva érheti el.

Mit tegyek, ha észreveszem magamon a tüneteket?

Első körben a háziorvosunkat értesítsük, őt is telefonon. Ha ugyanis tényleg felmerülhet a gyanú, a legrosszabb, amit tehetünk, ha bemegyünk a rendelőbe, ahol idős és beteg emberekkel leszünk egy légtérben. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, minden családorvos megkapta a vírussal kapcsolatos magyar eljárásrendet (az Indexnek ezt cáfolták a háziorvosok - a szerk). Ebben benne van, hogyan kell felmérni a betegséget, gyanú esetén kit kell értesíteni, illetve hogyan kell továbbküldeni a beteget.

Mi a teendő, ha nincsenek tüneteim, de fertőzött területek közelében jártam?

Ezt magunknak kell eldönteni, de a pánikkeltés teljesen felesleges. Olaszországban a járvánnyal erősen fertőzött területek vesztegzár alatt vannak, az ország más részein pedig kicsi a valószínűsége, hogy elkapjuk a betegséget. Ha mégis egészen biztosra akarunk menni, választhatjuk az önkéntes karantént, ebben az esetben a főnökünktől kell engedélyt kérni, vagy szabadságot kell kivennünk. Egy biztos, amíg nincs lázunk, a magyar egészségügytől nem remélhetünk segítséget.

Mi fog velem történni, ha felmerül a koronavírus gyanúja?

A magyarországi fertőzésgyanús eseteket a Dél-pesti Centrumkórház elkülönített részlegére szállítják, ahol vizsgálatokat végeznek rajtuk. A karanténban akkor is 14 napot kell eltölteniük, ha a tesztek nem mutatják ki a koronavírust. Jelenleg 18 magyart különítettek el: három embert egy Hongkongból indult óceánjáróról vittek be, egy iskoláscsoportot tanáraikkal és sofőrjeikkel Olaszországból hazatérve irányítottak oda.

Miért fordulhatott elő, hogy az iskoláslányokat karanténba zárták, az egri pólósokat pedig nem?

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, minden esetben egyedi döntés születik arról, kit helyeznek karanténba és kit nem.

„Annál, aki nem járványos területen tartózkodott, egyedi kikérdezés után meggyőződünk arról, szüksége van-e járványügyi megfigyelésre, szigorú zárlat alá helyezésre.” Ha többeket kellene a kórházban megfigyelni, arról Müller azt mondta: bőségesen rendelkezésre áll hely, akár a Szent László Kórház összes ágya.

Az új eljárásrend szerint gyanús az, aki 38 fok feletti lázzal küzd, 14 napon belül olyan területen járt, ahol a közösségi terjedés lehetősége adott, illetve olyan súlyos tünetekkel küszködik, hogy kórházi ellátásra szorul.

Hova fordulhatok információkért?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ már február elején ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre, ahol fogadják a lakossági megkereséseket. A két szám, amit hívni lehet: +36 80 277 455 és +36 80 277 456.

A koronavírus kezelésére létrehozott operatív törzs a [email protected] oldalra várja a kérdéseket, melyekre az ügyeleti központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld. Péntekre az ígéretek szerint elkészül egy Facebook-oldal és egy honlap is a témában, utóbbi a koronavirus.gov.hu címen lesz elérhető.

+1 Mik a kormány legfontosabb tanácsai?

A Kormányzati Tájékoztatási Központ tíz pontból álló felhívást tett közzé magyar állampolgároknak. Ezek összefoglalva a következők:

1) A legfontosabb, hogy ne utazzanak fertőzött területekre.

2) Ha mégis megteszi ezt valaki, akkor regisztrálja magát a Konzuli Szolgálatnál, hogy tudjunk róla és el tudjuk érni, ha baj van.

3) Ha valaki fertőzött területről érkezik haza, lehetőleg ne menjen közösségbe és figyelje saját magát. Ha valaki magán tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, levertség - észlel, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja az NNK 06 80/277-455, illetve a 06-80/277-456 zöldszámokat.

4) Aki otthon marad, vigyázzon a saját családtagjaira is. Lehetőleg elkülönülve legyen.

5) Kiemelten fontos az alapos kézmosás, különösen minden olyan esetben, ha olyan helyen voltak, ahol sok ember van. Pl. a közösségi közlekedés használata után.

6) A szülők ne engedjék gyermeküket 2 hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban járt.

7) Azok a munkavállalók is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak. Ebben a cégek, munkáltatók együttműködését is kérjük.

8) Azok az egyetemisták is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak.

9) Az is fontos, hogy másokra figyeljünk. Ha bárki, aki maga körül olyan emberről tud - legyen magyar vagy külföldi állampolgár-, aki fertőzött területen járt, kérje meg őt, hogy maradjon otthon és ne menjen közösségbe, telefonon értesítse háziorvosát vagy a zöldszámot.

10) Ha valakinél felmerülne a koronavírus gyanú és beigazolódna, hogy fertőzött, akkor működjön együtt a hatóságokkal.